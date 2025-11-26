Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Özellikle üst katlarda yaşayanlar titreşimi daha belirgin algıladı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşırken, vatandaşların dikkati AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına yöneldi. Sarsıntıya dair detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip kamuoyuna aktarılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin sensör ağı, yer hareketlerini hızlı bir şekilde tespit ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca erişmesini sağlarken, deprem uzmanları için de değerli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu sayede halk doğru bilgiye ulaşabiliyor ve sosyal medyada yayılan söylentilere itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler paylaşmaya, deprem farkındalığını artırmaya ve çeşitli eğitimler ile tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor.

26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

26 Kasım 2025 Çarşamba sabahı, Balıkesir ve çevre illerde kısa süreli bir titreşim hissedildi. Özellikle üst katlarda yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı daha net algıladı ve kent genelinde kısa süreli bir tedirginlik oluştu. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini içeren verileri kamuoyuyla paylaştı. Kurumlar, vatandaşları yalnızca resmi açıklamalara güvenmeleri konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği güncel olarak takip etmek isteyenler için güvenilir ve değerli bir kaynak olmayı sürdürüyor.