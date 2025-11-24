Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir sabah saatlerinde hissedilen ani bir titreşimle güne başladı. Kentin çeşitli bölgelerinden gelen benzer bildirimler sosyal medyada hızla yayılarak gündem oluştururken, vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu tartışmaya açtı. Olayla ilgili resmi açıklamalar ise kısa süre içinde AFAD yetkilileri tarafından paylaşıldı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir sabah saatlerinde ani bir sarsıntıyla sallandı. Yüksek katlı binalarda yaşayanlar hareketi daha belirgin bir şekilde hissetti. Sosyal medyada kısa sürede " Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu tartışılmaya başlanırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına çevrildi. Yaşanan sarsıntının detayları haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip kamuoyuna aktarılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin sensör ağı, yer hareketlerini hızlı bir şekilde tespit ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca erişmesini sağlarken, deprem uzmanları için de değerli bir veri kaynağı oluşturuyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu sayede halk doğru bilgiye ulaşabiliyor ve sosyal medyada yayılan söylentilere itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler paylaşmaya, deprem farkındalığını artırmaya ve çeşitli eğitimler ile tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

24 KASIM 2025 PAZARTESİ BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

24 Kasım 2025 Pazartesi sabahı, Balıkesir ve çevre illerde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, titreşimi daha net hissetti ve kent genelinde kısa süreli bir tedirginlik oluştu. Sosyal medyada "Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla gündem oldu.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini içeren verileri kamuoyuyla paylaştı. Kurumlar, vatandaşları yalnızca resmi açıklamalara güvenmeleri konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği güncel olarak takip etmek isteyenler için güvenilir ve değerli bir kaynak olmayı sürdürüyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ederson tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı

Tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı
Motorine bu gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Gece yarısı dev indirim geliyor
Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı

Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
Hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek

Tüm hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek
Ticaret Bakanlığı 'Cumhuriyet Muhafızı' isimli ürünü satıştan kaldırdı

"Cumhuriyet Muhafızı" adlı ürün için bakanlık harekete geçti
Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik'te toprağa verildi

Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen İsmail Mert toprağa verildi
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.