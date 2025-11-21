Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir sabah saatlerinde beklenmedik bir sarsıntıyla sallandı. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar hareketi daha yoğun hissetti. Sosyal medyada kısa sürede ' Balıkesir'de deprem mi oldu?' sorusu gündem olurken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına çevrildi. Olayla ilgili ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip kamuoyuna aktarılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin sensör ağı, yer hareketlerini hızla tespit ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere hızlı erişimini sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik detaylar yer alıyor. Bu sayede halk doğru bilgiye ulaşabiliyor ve sosyal medyada yayılan söylentilere itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler paylaşmaya, deprem farkındalığını artırmaya ve çeşitli eğitimler ile tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor.

21 KASIM 2025 CUMA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

21 Kasım 2025 Cuma sabahı, Balıkesir ve çevre illerde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar titreşimi daha belirgin algıladı ve kent genelinde kısa süreli bir tedirginlik oluştu. Sosyal medyada "Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla gündem oldu.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini içeren verileri kamuoyuyla paylaştı. Kurumlar, vatandaşları yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği güncel olarak takip etmek isteyenler için güvenilir bir kaynak olmayı sürdürüyor.