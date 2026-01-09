Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 9 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Güncelleme:
9 Ocak'ta Balıkesir'de hissedildiği iddia edilen sarsıntı, kentte tedirginliğe neden oldu. Yaşanan hareketliliğin ardından "Deprem mi oldu, saat kaçta meydana geldi, büyüklüğü neydi?" soruları kısa sürede sosyal medyada en çok merak edilen ve konuşulan başlıklar arasına girdi. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 9 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de bugün hissedildiği iddia edilen sarsıntı, vatandaşları tedirgin etti. Yaşanan hareketliliğin ardından "Deprem mi oldu?" sorusu gündemin merkezine yerleşirken, sarsıntının zamanı ve büyüklüğüne ilişkin merak sosyal medyada yapılan paylaşımlarla daha da arttı. Konuya dair ayrıntılar haberin devamında ele alınıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Ocak Cuma itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir referans noktası olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de temel başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 9 Ocak Cuma tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin bilgiler ayrıntılı biçimde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması amaçlanıyor.

9 OCAK 2026 CUMA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

9 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen kısa süreli titreşimler, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlarda dile getirilen bu hareketlilik, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Yaşanan gelişmenin ardından vatandaşlar, sarsıntının kaynağına ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zamanki gibi yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların esas alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
