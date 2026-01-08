Balıkesir'de deprem mi oldu? 8 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de bugün yaşandığı öne sürülen sarsıntı sonrası kamuoyunda aynı soru yankılandı: "Deprem mi oldu?" Olayın ne zaman gerçekleştiği ve şiddetiyle ilgili merak, sosyal medyada paylaşılan yorumlarla büyüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 Ocak Perşembe itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir referans noktası olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de temel başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 8 Ocak Perşembe tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin bilgiler ayrıntılı biçimde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması hedefleniyor.

8 OCAK 2026 PERŞEMBE BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

8 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği iddia edilen kısa süreli titreşimler, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada peş peşe paylaşılan mesajlarda dile getirilen bu hareketlilik, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Yaşanan gelişmenin ardından vatandaşlar, sarsıntının kaynağına dair net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zaman olduğu gibi yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların esas alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.