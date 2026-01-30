Balıkesir'de deprem mi oldu? 30 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Sabah saatlerinde çeşitli bölgelerde hissedilen hafif titreşim, vatandaşlar arasında kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Sosyal medyada paylaşımların artmasının ardından, sarsıntının deprem olup olmadığına dair AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak resmi açıklamalar merakla beklenmeye başlandı. Detaylar haberin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 Ocak 2026 Cuma itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanmış veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler düzenli raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referanslar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 30 Ocak 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması hedefleniyor.

30 OCAK 2026 CUMA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

30 Ocak Cuma sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin net bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek, yalnızca resmî açıklamaların esas alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.