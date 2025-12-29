Balıkesir'de deprem mi oldu? 29 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği iddia edilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli endişe yarattı. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından "deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, yaşanan hareketliliğe dair net bilgilere ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 29 Aralık itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz biçimde izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi anlık olarak tespit edilip analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlar için hızlı, doğru ve güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların gerçekleştirdiği sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 29 Aralık tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı gibi teknik detaylar açık ve anlaşılır biçimde yer alıyor. Yılın her günü kesintisiz sürdürülen izleme ve bilgilendirme çalışmalarıyla, sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz paylaşımların önüne geçilmesi hedefleniyor.

29 ARALIK 2025 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

29 Aralık 2025 sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissettik" yönündeki paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, " Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada artan paylaşımların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli'nin güncel "Son Depremler" listeleri, 29 Aralık günü de Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği izlemek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.