Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

24 Ocak Cumartesi günü Balıkesir'de deprem mi oldu? Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından Balıkesir'de en son yaşanan depremin zamanı ve büyüklüğü merak konusu oldu. Depremin şiddeti belli mi, merkez üssü neresi, AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi mi soruları gündemdeki yerini koruyor.

BALIKESİR SINDIRGI'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, ilçe merkezi başta olmak üzere çevre yerleşimlerde de hissedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Balıkesir merkez ve ilçelerinin yanı sıra depremin, komşu illerde yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildiği öğrenildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sarsıntıyı hissettiklerini belirten paylaşımlar yaptı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZLUK YOK

Depremin ardından yetkili birimler saha tarama çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar tespit edilmezken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.