Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de deprem mi oldu sorusu, 24 Ocak Cumartesi günü bölgede hissedilen sarsıntının ardından gündeme geldi. Vatandaşlar Balıkesir'de en son ne zaman deprem meydana geldiğini, depremin şiddetinin kaç olduğunu ve resmi kurumlardan yapılan açıklamaları araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesi yakından takip ediliyor.

24 Ocak Cumartesi günü Balıkesir'de deprem mi oldu? Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından Balıkesir'de en son yaşanan depremin zamanı ve büyüklüğü merak konusu oldu. Depremin şiddeti belli mi, merkez üssü neresi, AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi mi soruları gündemdeki yerini koruyor.

BALIKESİR SINDIRGI'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, ilçe merkezi başta olmak üzere çevre yerleşimlerde de hissedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Balıkesir merkez ve ilçelerinin yanı sıra depremin, komşu illerde yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildiği öğrenildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sarsıntıyı hissettiklerini belirten paylaşımlar yaptı.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZLUK YOK

Depremin ardından yetkili birimler saha tarama çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar tespit edilmezken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki