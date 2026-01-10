Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 10 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 10 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

9 Ocak günü Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde endişeye yol açtı. Vatandaşlar yaşanan hareketliliğin kaynağını araştırırken, "Deprem mi oldu, saat kaçta gerçekleşti, büyüklüğü neydi?" soruları sosyal medyada kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 10 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de bugün hissedildiği öne sürülen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Yaşanan hareketliliğin ardından "Deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündemin merkezine taşınırken, sarsıntının ne zaman yaşandığı ve büyüklüğüne dair merak sosyal medyada yapılan paylaşımlarla daha da arttı. Gelişmelere ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ocak Cumartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, en küçük yer hareketlerini dahi saniyeler içinde tespit ederek analiz ediyor ve doğrulanan bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından sürekli güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de temel referanslar arasında yer alıyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 10 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 10 Ocak Cumartesi tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunuyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması hedefleniyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 10 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

10 OCAK 2026 CUMARTESİ BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

10 Ocak Cumartesi günü Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği iddia edilen kısa süreli titreşimler, kentte tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlarla birlikte "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Yaşanan hareketliliğin ardından vatandaşlar, sarsıntının kaynağına ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zamanki gibi yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birmingham'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı

Milyonlarca beğeni alan görüntü
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var 'olabilir' diyende

Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz
Birmingham'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı

Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı

Kar kuvvetli geliyor, tatil gündemde! Uzman isim valiye çağrı yaptı