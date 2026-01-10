Balıkesir'de deprem mi oldu? 10 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de bugün hissedildiği öne sürülen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Yaşanan hareketliliğin ardından "Deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündemin merkezine taşınırken, sarsıntının ne zaman yaşandığı ve büyüklüğüne dair merak sosyal medyada yapılan paylaşımlarla daha da arttı. Gelişmelere ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ocak Cumartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, en küçük yer hareketlerini dahi saniyeler içinde tespit ederek analiz ediyor ve doğrulanan bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından sürekli güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de temel referanslar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 10 Ocak Cumartesi tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunuyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması hedefleniyor.

10 OCAK 2026 CUMARTESİ BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

10 Ocak Cumartesi günü Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği iddia edilen kısa süreli titreşimler, kentte tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlarla birlikte "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Yaşanan hareketliliğin ardından vatandaşlar, sarsıntının kaynağına ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zamanki gibi yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.