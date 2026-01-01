Balıkesir'de deprem mi oldu? 1 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği ifade edilen kısa süreli sarsıntı, şehir genelinde tedirginlik yarattı. Sosyal medyada art arda gelen paylaşımların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığına dair bilgi arayışına geçti. Gözler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerinden yapılacak açıklamalara çevrilirken, konuya ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1 Ocak Perşembe itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi anlık olarak tespit edilip analiz ediliyor, doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlar için hızlı, doğru ve güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 1 Ocak Perşembe tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı gibi teknik detaylar açık ve anlaşılır biçimde yer alıyor. Yılın her günü kesintisiz sürdürülen izleme ve bilgilendirme çalışmalarıyla, sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz paylaşımların önüne geçilmesi hedefleniyor.

1 OCAK 2026 PERŞEMBE BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

1 Ocak Perşembe sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissedildi" paylaşımları dikkat çekti. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada artan paylaşımların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.