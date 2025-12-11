Haberler

Bahis soruşturması açılan 2 futbolcu kim, yeni bahis soruşturması hangi takımın futbolcularına açılacak?

Bahis soruşturması açılan 2 futbolcu kim, yeni bahis soruşturması hangi takımın futbolcularına açılacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci Tuncay Kurtuluş, Süper Lig'de iki önemli futbolcuyla ilgili bir bahis incelemesinin başlatıldığını duyurarak, "Yarın çok büyük gelişmeler yaşanacak." ifadelerini kullandı. Peki, bu bahis soruşturmasına konu olan iki oyuncu kim ve yeni incelemenin hangi takımın futbolcularını kapsadığı merak ediliyor.

Sabah Gazetesi'nden TuncayKurtuluş, Süper Lig'in öne çıkan iki ismi hakkında resmi bir bahis soruşturmasının yürürlüğe girdiğini belirtti. Futbol gündemini sarsması beklenen bu iddiaların odağındaki futbolcuların kim olduğu ve soruşturmanın hangi kulübü ilgilendirdiği konusunda büyük bir soru işareti bulunuyor.

BAHİS SORUŞTURMASI AÇILAN 2 FUTBOLCU KİM?

Gazeteci Tuncay Kurtuluş, Süper Lig'de iki yıldız futbolcu hakkında bir bahis soruşturmasının başlatıldığını açıklayarak, "Yarın futbol gündemi karışacak." şeklinde dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

Soruşturmanın odağında yer aldığı belirtilen iki oyuncunun kim olduğu konusunda kamuoyunda büyük bir merak oluşmuş durumda. Spor dünyasında bu gelişmeyle ilgili pek çok iddia ortaya atılsa da doğrulanmış herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Bahis incelemesinin hangi kulübün futbolcularını kapsadığı sorusu da gündemin sıcak başlıklarından biri haline geldi. Soruşturmanın kapsamı ve detayları hakkında resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü

Bir ailenin yok olduğu olayda gerçek bambaşka çıktı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı

Engelli adamın sır ölümü! En yakınındakiler tutuklandı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
title