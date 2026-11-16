Ayvalık minibüs kazası nasıl oldu? Yolcular kurtarıldı mı?

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında şehir içi hatta çalışan bir yolcu minibüsü denize düştü. Balıkesir Valiliği'nin açıklamasına göre kaza, şoförün direksiyon başında kalp krizi geçirmesiyle oldu. Şoför hayatını kaybetti; minibüsteki 1'i çocuk 10 yolcunun hepsi denizden sağ çıkarıldı.

AYVALIK MİNİBÜS KAZASI NASIL OLDU?

Minibüs, Ayvalık ile Sarımsaklı Mahallesi arasında sefer yapıyordu. DHA ve İHA'nın aktardığına göre araç Atatürk Bulvarı'nda ilerlerken şoför kalp krizi geçirdi, kontrolden çıkan minibüs kıyıdan denize düştü. Valilik de açıklamasında aracın, şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu denize düştüğünü bildirdi.

YOLCULAR KURTARILDI MI?

Evet. Valiliğin açıklamasına göre minibüste 1'i çocuk 10 yolcu vardı ve hepsi sağ olarak denizden çıkarıldı. Valilik, yolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Yolcular ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YOLCULARI KİM KURTARDI?

Kazayı görenler kıyıdan minibüse merdiven uzattı ve yolcuların araçtan çıkmasına yardım etti. Polis ve deniz polisi de kurtarmaya katıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekipleri gönderildi; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği olay yerine 3 araç ve 8 personelle geldi.

ŞOFÖR NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Valiliğe göre ölümün nedeni, şoförün araç kullanırken geçirdiği kalp krizi. Minibüsten çıkarılan şoföre olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve şoför hastaneye kaldırıldı, ancak hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME VAR MI?

DHA ve İHA'nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.