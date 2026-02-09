İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği yapım için aramalar hız kazandı: Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İlk bölümde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrilirken, yapımcıdan ve resmi kanallardan gelen son bilgiler merak konusu oldu. Peki, Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AYNI YAĞMUR ALTINDA 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin ilk bölümünde izleyici, Londra'da düzenlenen bir protestoda yaşanan sarsıcı bir olayla hikâyenin merkezine çekiliyor. Protesto sırasında ağır bir darbe alan Rosa'nın beyninde ölümcül bir anevrizma oluştuğu ortaya çıkıyor. Doktorlardan aldığı bu beklenmedik ve yıkıcı haber, Rosa'nın hayatını geri dönülmez biçimde değiştirirken, geçmişten gelen sürpriz bir telefon her şeyi daha da karmaşık hale getiriyor. Yıllardır varlığından habersiz olduğu babasının araması, Rosa'yı İstanbul'a doğru zorlu bir yolculuğa çıkmaya sürüklüyor.

İstanbul'a adım attığı anda Rosa'nın yolu Ali Aydan ile kesişiyor. Kendi ailesinin ağır baskıları altında yaşayan Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın dayatmaları nedeniyle Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile istemediği bir ilişkinin içinde sıkışıp kalmış durumda. Rosa ile tanışması ise Ali'nin hayatında ilk kez gerçek bir huzur ve aşk duygusunu tatmasına neden oluyor.

Ancak bu kırılgan mutluluk uzun sürmüyor. Karanoğlu ailesinin karanlık yüzünü temsil eden Koray'ın takıntılı hisleri ve Ali'yi hedef alan ciddi bir tehdit, ikilinin ilişkisini tehlikeye sokuyor. Farklı inançlar, saklanan sırlar ve derin aile çatışmaları arasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Genç kuşakla usta isimleri buluşturan Aynı Yağmur Altında, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide yer alan başlıca oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Nilsu Berfin Aktaş – Rosa Sofia Martinez

• Burak Tozkoparan – Ali Aydan

• Hülya Avşar – Fazilet

• Fikret Kuşkan – Umur Karanoğlu

• Deniz Uğur – Hümeyra Aydan

• Levent Ülgen – Faik Aydan

• Erkan Can – Mürsel Duran

• Mine Çayıroğlu – Tülin Karanoğlu

• Taro Emir Tekin – Koray Karanoğlu

• Bahar Şahin – Beliz Karanoğlu

• Birand Tunca – Kerem Aydan

Ayrıca Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Timur Ölkebaş da dizinin geniş kadrosunda yer alıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İzleyicilerin merakla beklediği Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İlk bölümün ardından yaşanan çarpıcı gelişmeler, yeni bölümde neler olacağına dair beklentiyi artırırken, fragmanla ilgili resmi bir paylaşım yapılması bekleniyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri iki farklı şehirde gerçekleştirildi. Londra'da çekilen protesto sahneleri, hikâyenin evrensel ve politik yönünü ön plana çıkarırken; İstanbul'da kullanılan tarihi ve dramatik mekânlar dizinin duygusal atmosferini güçlendiriyor. Bu iki şehir arasında kurulan anlatı köprüsü, yapımın görsel etkisini ve hikâye derinliğini artırıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aynı Yağmur Altında, Londra'dan İstanbul'a uzanan kader ve aşk ekseninde ilerleyen güçlü bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. İnsan hakları savunucusu olan Rosa'nın hayatı, Londra'daki bir Gazze protestosu sırasında yaşadığı beklenmedik olayla altüst olur. Aldığı darbe sonrası ölümcül bir hastalıkla yüzleşen Rosa, aynı zamanda geçmişinden gelen gizemli bir çağrıyla köklerine doğru bir yolculuğa çıkar.

Bu yolculuk onu İstanbul'a sürüklerken, kader Rosa'yı Ali ile yeniden karşı karşıya getirir. Farklı dünyalara ait bu iki insan kısa sürede derin bir bağ kurar. Ancak bu bağ; aile baskıları, inanç çatışmaları ve karanlık sırlarla dolu büyük sınavlardan geçmek zorunda kalacaktır. Dizi, aşkın bedelini ve insanın kendi geçmişiyle yüzleşmesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyor.