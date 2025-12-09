Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 9 Aralık ATV yayın akışında neler var?

Güncelleme:
ATV, 9 Aralık Salı gününe dolu dolu bir yayın akışıyla başlıyor. Sabah saatlerinden itibaren haber, magazin ve gündüz kuşağı programlarıyla izleyicileri ekran başına çeken kanal, gün boyunca eğlence ve bilgi odaklı içerikleri aralıksız sürdürüyor. Akşam saatlerinde ise sevilen yapımlar ve merakla takip edilen programlar izleyicilerle buluşarak Salı gününü keyifli ve hareketli hâle getiriyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 9 Aralık ATV yayın akışında neler var?

ATV, 9 Aralık Salı günü izleyicilerine sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar kesintisiz bir ekran deneyimi sunuyor. Güne gündemi özetleyen haber ve magazin programlarıyla başlayan kanal, gün ortasında bilgilendirici ve eğlenceli yapımlarla yayın akışını çeşitlendiriyor. Akşam saatlerinde ise izleyicilerin merakla beklediği dizi ve film kuşakları ekranlara taşınarak Salı akşamını daha keyifli bir hale getiriyor. 9 Aralık'a özel yayın akışına dair tüm detaylar haberimizin devamında sizi bekliyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Aldatmak (Tekrar bölümü)
  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı yayın)
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Gözleri KaraDeniz – 15. Bölüm
  • 00:20 – Kuruluş Orhan – 6. Bölüm
  • 03:00 – Kardeşlerim (Tekrar bölümü)
  • 05:30 – Aldatmak (Tekrar bölümü)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
