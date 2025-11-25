Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 25 Kasım ATV yayın akışında neler var?

Güncelleme:
ATV, 25 Kasım yayın akışıyla izleyicilerini ekran başına kilitleyecek bir program sunuyor. Gün, sabah haberleri ve magazin programlarıyla başlarken; diziler, yarışmalar ve eğlenceli içeriklerle gün boyu devam ediyor. Kanal, izleyicilere çeşitli ve keyifli bir televizyon deneyimi vaat ediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 25 Kasım ATV yayın akışında neler var?

ATV, 25 Kasım yayın akışıyla izleyicilere dopdolu ve eğlenceli bir ekran deneyimi sunuyor. Gün, sabah haberleri ve magazin programlarıyla başlarken; öğle kuşağında yarışmalar ve eğlenceli içerikler ekranda yer alıyor. Akşam saatlerinde ise kanalın sevilen dizileri ve popüler filmleri izleyicilerle buluşuyor. 25 Kasım ATV yayın akışının tüm detayları haberimizin devamında.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:30 – Aldatmak
  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı İzle)
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – ATV Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – Gözleri KaraDeniz (13. Bölüm)
  • 00:20 – Kuruluş Orhan (4. Bölüm)
  • 03:00 – Kardeşlerim
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

