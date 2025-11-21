Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 21 Kasım ATV yayın akışında neler var?

Güncelleme:
ATV, 21 Kasım yayın akışıyla izleyicilerini dopdolu bir program maratonuna davet ediyor. Sabah saatlerinde haber ve magazin içerikleriyle başlayan yayınlar, gün boyu diziler, yarışmalar ve eğlenceli programlarla devam ediyor. Kanal, izleyicilere keyifli ve çeşitli bir televizyon deneyimi sunmayı amaçlıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 21 Kasım ATV yayın akışında neler var?

ATV, 21 Kasım yayın akışıyla izleyicilere dolu dolu bir televizyon deneyimi sunuyor. Gün, sabah saatlerinde haber ve magazin programlarıyla başlarken; öğle kuşağında yarışmalar ve eğlenceli içeriklerle devam ediyor. Akşam saatlerinde ise kanalın sevilen dizileri ve popüler filmleri ekranlarda yer alıyor. 21 Kasım ATV yayın akışının tüm detayları haberimizin devamında.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Aldatmak
  • 07:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (CANLI İZLE)
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Buz Devri / Yabancı Sinema
  • 21:45 – Suikast Treni / Yabancı Sinema
  • 00:20 – Gözleri KaraDeniz – 12. Bölüm
  • 03:00 – Kardeşlerim
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
