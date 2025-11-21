ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 21 Kasım ATV yayın akışında neler var?
ATV, 21 Kasım yayın akışıyla izleyicilerini dopdolu bir program maratonuna davet ediyor. Sabah saatlerinde haber ve magazin içerikleriyle başlayan yayınlar, gün boyu diziler, yarışmalar ve eğlenceli programlarla devam ediyor. Kanal, izleyicilere keyifli ve çeşitli bir televizyon deneyimi sunmayı amaçlıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 21 Kasım ATV yayın akışında neler var?
ATV CANLI İZLE
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Aldatmak
- 07:00 – Kahvaltı Haberleri
- 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (CANLI İZLE)
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Buz Devri / Yabancı Sinema
- 21:45 – Suikast Treni / Yabancı Sinema
- 00:20 – Gözleri KaraDeniz – 12. Bölüm
- 03:00 – Kardeşlerim