Atlas'ı neden öldürdüler, Güngören'de Atlas neden öldürüldü?

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Çağlayan, yaşadığı tarifsiz acıyı gözyaşları içinde anlattı. Oğlunun evden çıkarken kendisine "Anne, kardeşimin yanına gidiyorum" dediğini aktaran anne, yaklaşık yarım saat sonra ikiz oğlundan gelen telefonla dünyasının başına yıkıldığını söyledi. "Anne, kardeşimi bıçakladılar, durumu çok ağır, hemen gel" sözleriyle olay yerine çağrıldığını belirten Çağlayan, hastaneye ulaştığında Atlas'ın yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti. "Doktorlar müdahale ediyordu ama yüzü mosmordu, vücudunda adeta kan kalmamıştı. Ben evladımı toprağa verdim, bu acının hesabını ömür boyu versinler" diyerek yaşadığı derin acıyı dile getirdi.

GÜNGÖREN'DE ATLAS ÇAĞLAYAN'I ÖLDÜREN SALDIRGAN KİM?

İstanbul Güngören'de "yan bakma" iddiasıyla başlayan tartışma, bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Çocukların da yer aldığı iki grup arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atlas, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acılı anne Gülhan Çağlayan ise yaşanan olay sonrası adalet çağrısı yaptı.

17 YAŞINDAKİ ATLAS BIÇAKLI SALDIRI SONRASI YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 civarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce birbirini tanımayan iki grup, bir kafeden ayrıldıktan sonra "yan bakma" meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede tansiyon yükseldi ve sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 15 yaşındaki E.Ç.'nin yanında taşıdığı sustalı bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğsünden yaraladığı öğrenildi. Kanlar içinde yere yığılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından E.Ç., bıçakla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

"ATLAS'IM İÇİN ADALET İSTİYORUM"

Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Çağlayan, oğlunun ölümüyle ilgili sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Olayın, oğlunun sık sık gittiği kahvenin önünde yaşandığını belirten anne, "Ben Atlas'ım için adalet istiyorum. Sesimizi herkes duysun. Evladımı toprağa verdim, bunu yapanlar da bunun bedelini ömür boyu ödesin" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin yaşının küçük olmasına da tepki gösteren Çağlayan, "15 yaşında olabilirler ama ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Benim çocuğum artık yok" diyerek yaşadığı öfkeyi ve acıyı dile getirdi.

"OLAY YERİNE GİTTİĞİMDE OĞLUM YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU"

Oğlunun olay günü evden çıkışını anlatan anne Çağlayan, Atlas'ın kendisini iş çıkışında beklediğini söyledi. Eve döndükten sonra Atlas'ın "Anne, kardeşimin yanına gideceğim" diyerek dışarı çıktığını aktaran anne, kısa süre sonra ikiz oğlundan gelen telefonla yıkıldığını ifade etti.

"Henüz yarım saat bile geçmemişti. İkiz kardeşi arayıp 'Anne, kardeşimi bıçakladılar, durumu çok kötü' dedi. Olay yerine gittiğimde oğlum can çekişiyordu. Kalp masajı yapıyorlardı ama yüzü tamamen morarmıştı, vücudunda kan kalmamıştı" sözleriyle yaşadığı çaresizliği anlattı.

"BAŞKA ANNELER EVLAT ACISI YAŞAMASIN"

Başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması için çağrıda bulunan Gülhan Çağlayan, "Önce Ahmet, sonra benim oğlum Atlas gitti. Artık başka çocuklar ölmesin, başka anneler ağlamasın" diyerek yetkililere seslendi.