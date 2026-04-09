ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Nallıhan

Nallıhan ilçesi Karacasu Mahallesi Duranlar Sokak’ta bulunan Derinkuyu pompasında meydana gelen arıza nedeniyle 6 Nisan 2026 saat 17.05’te başlayan plansız su kesintisinin 10 Nisan 2026 saat 17.00’de giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Duranlar Sokak etkilenmektedir.

Sincan

Sincan ilçesi Törekent Mahallesi Seyirce mevkii içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 9 Nisan 2026 saat 08.50’de başlayan plansız su kesintisinin aynı gün saat 21.00’de giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Seyirce mevkii ve çevresi etkilenmektedir.

Yenimahalle

Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde yürütülen 1600’lük imalat çalışması nedeniyle 9 Nisan 2026 saat 13.10’da başlayan su kesintisinin aynı gün saat 20.00’de sona ermesi planlanmaktadır. Kesintiden Yeşilevler Mahallesi ile Yukarı Yahyalar Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

Yenimahalle ilçesi Memlik Mahallesi’nde enerji kaynaklı çalışma nedeniyle 9 Nisan 2026 saat 13.10’da başlayan su kesintisinin aynı gün saat 20.00’de sona ermesi planlanmaktadır. Kesintiden Memlik Mahallesi’nin tamamı ile Yakacık 3603 Sokak civarı etkilenmektedir.