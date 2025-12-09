Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi 9 Aralık 2025 saat 09.00'dur. Tamir çalışmasının 9 Aralık 2025 saat 17.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Etimesgut bölgesinde bulunan T55 su deposunda yaşanan arıza nedeniyle Saray Mahallesi'nin bazı bölgelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü meydana gelebilecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen yerler arasında Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi ile Saray Kent Sanayi Sitesi bulunmaktadır.

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi 9 Aralık 2025 saat 11.00'dir. Tamir çalışmasının 9 Aralık 2025 saat 17.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Basınevleri Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde Metehan firmasının gerçekleştirdiği kanal çalışması nedeniyle Q125'lik su borusunun deplase edilmesi gerekmekte olup belirtilen saatlerde plansız su kesintisi yaşanacaktır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, iyi günler dileriz. Etkilenen yerler Basınevleri Mahallesi'nin alt bölümleri ile Karargahtepe Mahallesi'nin alt bölümlerinin tamamıdır.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi 9 Aralık 2025 saat 13.00'tür. Tamir çalışmasının 9 Aralık 2025 saat 19.00'da tamamlanması planlanmaktadır. İncek Mahallesi Reyhan Caddesi'nde bulunan Ø200'lük ductil içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşmasının saat 20.00 civarında olacağı öngörülmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlık nedeniyle özür dileriz. Etkilenen yerler İncek Mahallesi'nin bir kısmıdır.

Arıza tarihi 9 Aralık 2025 saat 14.30'dur. Tamir çalışmasının 9 Aralık 2025 saat 18.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak üzerindeki Ø90'lık PVC içme suyu hattında yapılan deplase çalışması nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Suyun üst kotlara erişim saatinin 19.00 civarında olacağı öngörülmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen yer Tek Yapı Kooperatifi bölgesidir.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi 9 Aralık 2025 saat 14.50'dir. Tamir çalışmasının 9 Aralık 2025 saat 20.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Kale Mahallesi İçhisar Sokak'ta içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Etkilenen yer Kale Mahallesi'dir.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi 9 Aralık 2025 saat 15.40'tır. Tamir çalışmasının 9 Aralık 2025 saat 20.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Esentepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebekesinde oluşan arıza nedeniyle, arızanın hızlı giderilebilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen yerler Esentepe Mahallesi ve Şentepe Mahallesi'nin bir kısmıdır.

Arıza tarihi 9 Aralık 2025 saat 15.40'tır. Tamir çalışmasının 9 Aralık 2025 saat 18.00'de tamamlanması planlanmaktadır. İstiklal Mahallesi Yahya Toplu Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen yer İstiklal Mahallesi'nin bir kısmıdır.

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi 10 Aralık 2025 saat 08.00'dir. Tamir çalışmasının 10 Aralık 2025 saat 17.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Güzelhisar Mahallesi'nde depo bakım ve tamiratı nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen yer Güzelhisar Mahallesi'dir.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi 9 Aralık 2025 saat 16.25'tir. Tamir çalışmasının 9 Aralık 2025 saat 20.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Alacaatlı Mahallesi 4888. Sokak'ta Q160'lık PE boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Suyun üst kotlara erişim saatinin 22.00 olacağı öngörülmektedir. Etkilenen yerler Alacaatlı Mahallesi'nde 4888, 4844, 4860, 4846 numaralı sokaklar ve bu sokaklarla kesişen cadde ve sokaklardır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
