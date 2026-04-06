ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde Kızılcaşar Mahallesi 2730 Sokak üzerinde bulunan 100’lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Tek Yapı Kooperatifine 6 Nisan 2026 tarihinde saat 16.00 ile 20.00 arasında su verilemeyecektir. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için sahada çalışmalarını sürdürmektedir.