ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Sincan

Sincan ilçesinde arıza kaynaklı plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 3 Şubat 2026 saat 11.30'dur.

Tamirin 3 Şubat 2026 saat 22.00'de tamamlanması planlanmaktadır.

Gökçek Mahallesi 362. Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dilenir, sabır ve anlayışınız için teşekkür edilir.

Su kesintisinden Gökçek Mahallesi ile Törekent Mahallesi'nin tamamı etkilenmektedir.

Kızılcahamam

Kızılcahamam ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanacaktır.

Kesinti 3 Şubat 2026 saat 20.00'de başlayacaktır.

Suyun 4 Şubat 2026 saat 06.00'da verilmesi planlanmaktadır.

3000'lik Pompa İstasyonu manevra odasında bulunan kolektörlerde, Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi oluşacaktır.

Kesintiden Kızılcahamam ilçe merkezi genelinde bulunan Akçay, Karşıyaka, Kemalpaşa, İsmetpaşa ve Yenice mahalleleri etkilenecektir.

Çankaya

Çankaya ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Kesinti 3 Şubat 2026 saat 15.40'ta başlamıştır.

Suyun 3 Şubat 2026 saat 18.00'de verilmesi planlanmaktadır.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nin bir kısmında, 150'lik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Gösterilen anlayış için teşekkür edilir.

Su kesintisinden Gaziosmanpaşa Mahallesi'nin bir bölümü etkilenmektedir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
