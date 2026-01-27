Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara son dakika ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ELMADAĞ

Elmadağ ilçesinde Hisar Köy Ana İletim Hattı'nda bulunan Ø500 duktil içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesinti 27 Ocak 2026 tarihinde saat 14.40'ta başlamıştır. Arızanın onarımının aynı gün saat 20.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Suyun üst kotlara ulaşmasının ise saat 22.00'yi bulması öngörülmektedir. Kesintiden Kurtuluş Mahallesi'nin üst kotları etkilenmektedir. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dilenmiş ve vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür edilmiştir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesi Aşağı Yurtçu Mahallesi Yurt Kent Villaları içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 27 Ocak 2026 tarihinde saat 17.35'te başlamış olup, onarım çalışmalarının saat 22.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilmiştir. Kesintiden Aşağı Yurtçu Köyü, Dünya Birlik Sitesi, Yurt Kent Villaları ve Golf Kent Villaları etkilenmektedir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
