ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Arıza tarihi 27 Kasım 2025 saat 09.15 olarak bildirilmiştir. Tamir çalışmalarının aynı gün saat 13.00'te tamamlanması planlanmaktadır. Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Refik Cesur Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattındaki arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen bölge: Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmı.

NALLIHAN

Arıza tarihi 26 Kasım 2025 saat 11.55 olarak kaydedilmiştir. Tamir işlemlerinin 27 Kasım 2025 saat 22.55'te tamamlanması öngörülmektedir. Karacasu Mahallesi Duranlar Sokakta bulunan su kaynağındaki motor arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen bölge: Karacasu Mahallesi Duranlar Sokak.

GÜDÜL

Arıza tarihi 27 Kasım 2025 saat 11.00 olarak bildirilmiş olup tamir çalışmasının aynı gün saat 17.00'de tamamlanması beklenmektedir. Güdül ilçesi Kadiobası Mahallesinde meydana gelen şebeke borusu arızası sebebiyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen bölge: Kadiobası Mahallesi.

KEÇİÖREN

Basınç sorununun başlangıç zamanı 27 Kasım 2025 saat 11.20'dir. Hatların toparlanması aynı gün saat 23.55'te öngörülmektedir. İlçede yoğun su tüketimi nedeniyle depolardaki su seviyesi azalmış ve gelen su doğrudan tüketime yönlendirilmiştir. Bu durum yüksek kesimlerde basınç düşüklüğüne ve su kesintilerine yol açmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen bölge: Keçiören genelinde basınç düşüklüğü ve kesintiler yaşanabilmektedir.

YENİMAHALLE

Arıza tarihi 27 Kasım 2025 saat 11.45 olup kesintinin 23.55'te sona ermesi planlanmaktadır. Yenimahalle Keçiöğren P2 pompa istasyonunda Enerjisa kaynaklı elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen bölgeler: Çiğdemtepe, Burç, Barıştepe, Güventepe, Avcılar, Kayalar, Ergenekon Mahallelerinin üst kotları ile Pamuklar, Kaletepe ve Güzelyaka Mahalleleri.

ÇANKAYA

Arıza tarihi 27 Kasım 2025 saat 12.20 olup tamir çalışmasının saat 19.00'da tamamlanması beklenmektedir. Ata Mahallesi 1100. Sokak içinde bulunan 400'lük içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Üst kotlara su ulaşma saati 20.30 olarak bildirilmiştir.

Etkilenen bölgeler: Karapınar, Akpınar, Ata, Huzur, Aydınlar, Osman Temiz, Naci Çakır, Gökkuşağı, Sokullu Mehmet Paşa, Şehit Cevdet Özdemir ve Öveçler Mahalleleri.

POLATLI

Arıza tarihi 27 Kasım 2025 saat 12.30 olarak belirtilmiş ve tamir işlemlerinin aynı gün saat 16.00'da tamamlanması planlanmıştır. Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Limon Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen bölgeler: Şentepe Mahallesi ile Gülveren Mahallesinin bir kısmı.

AYAŞ

Arıza tarihi 27 Kasım 2025 saat 13.00 olup tamir işlemlerinin saat 17.00'de bitirilmesi beklenmektedir. Ayaş Karayolları su kuyusunda Enerjisa kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle su hizmeti durdurulmuştur. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen bölgeler: Başbereket ve Ortabereket Mahalleleri.

ETİMESGUT

Arıza tarihi 27 Kasım 2025 saat 15.00 olup tamir çalışmalarının saat 20.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Yeni Bağlıca Mahallesi 1795. Cadde üzerindeki içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen bölge: 1795. Cadde ve çevresi.

PURSAKLAR

Arıza tarihi 27 Kasım 2025 saat 16.15 olarak bildirilmiştir. Tamir işlemlerinin aynı gün saat 18.30'da sonuçlanması beklenmektedir. Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen bölgeler: Merkez Mahallesinin bir kısmı ile Yunus Emre Mahallesinin bir kısmı.

SİNCAN

Arıza tarihi 27 Kasım 2025 saat 16.50 olup tamir çalışmalarının saat 23.55'te tamamlanması öngörülmektedir. Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen bölgeler: Törekent, Gazi Osman Paşa, Ulubatlı Hasan, Fatih ve Mevlana Mahallelerinin tamamı.