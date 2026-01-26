ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ETİMESGUT

Kesinti Nedeni: Arıza

Arıza Tarihi: 26 Ocak 2026, 10.50

Tahmini Tamir Saati: 26 Ocak 2026, 19.00

Açıklama:

Değerli abonelerimiz, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Tek Dal Caddesi içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 26 Ocak 2026 tarihinde 10.45 ile 15.00 saatleri arasında plansız su kesintisi uygulanmıştır. Arızanın en kısa sürede giderilebilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler:

Bağlıca Mahallesi'nin bir kısmı

---

Kesinti Nedeni: Arıza

Arıza Tarihi: 26 Ocak 2026, 15.00

Tahmini Tamir Saati: 26 Ocak 2026, 19.00

Açıklama:

Değerli abonelerimiz, Etimesgut ilçesi Şehit Ali Mahallesi'nde Bilgisayarcılar 92 Sitesi ve 3535 Sokak içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 26 Ocak 2026 tarihinde 15.00 ile 19.00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Ekiplerimiz arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler:

Şehit Ali Küme Evleri'nin bir kısmı

Bilgisayarcılar 92 Sitesi

ÇUBUK

Kesinti Nedeni: Arıza

Arıza Tarihi: 26 Ocak 2026, 16.50

Tahmini Tamir Saati: 26 Ocak 2026, 23.00

Açıklama:

Saray içme suyu hattı pompa istasyonunda yapılan bağlantı çalışması nedeniyle Çubuk ilçesi Melikşah Mahallesi'nde su kesintisi uygulanmıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, sağlıklı günler dileriz.

Etkilenen Yerler:

Melikşah Mahallesi

ÇANKAYA

Kesinti Nedeni: Arıza

Arıza Tarihi: 26 Ocak 2026, 17.35

Tahmini Tamir Saati: 26 Ocak 2026, 22.00

Açıklama:

Değerli abonelerimiz, Ø600 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Yukarı Ayrancı, Gaziosmanpaşa, Aziziye, Çankaya, Büyükesat, Kazım Özalp, Bademlidere ve Bağcılar mahallelerinde 26 Ocak 2026 tarihinde 17.30 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızanın giderilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler:

Yukarı Ayrancı Mahallesi

Gaziosmanpaşa Mahallesi

Aziziye Mahallesi

Çankaya Mahallesi

Büyükesat Mahallesi

Kazım Özalp Mahallesi

Bademlidere Mahallesi

Bağcılar Mahallesi