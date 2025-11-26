ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Şereflikoçhisar

Arıza tarihi: 27.11.2025 13.25

Tamir tarihi: 26.11.2025 16.25

Detay: Şereflikoçhisar Mustafacık Mahallesinde meydana gelen dağıtım şebekesi hattı arızası nedeniyle 13.25 ile 16.25 saatleri arasında üç saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen yerler: Mustafacık Mahallesi, Sanayi Mahallesi, İstiklal Mahallesi

Ayaş

Arıza tarihi: 26.11.2025 15.10

Tamir tarihi: 26.11.2025 17.00

Detay: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi içerisinde bulunan yüz kırklık PVC dağıtım şebekesi hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Ayaş Zafer Sitesi, Seksen Altı Evler

Polatlı

Arıza tarihi: 26.11.2025 16.40

Tamir tarihi: 26.11.2025 20.00

Detay: Polatlı Zafer Mahallesi Efe Caddesinde içme suyu dağıtım şebekesi hattındaki arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen yerler: Zafer Mahallesinin bir kısmı

Kahramankazan

Arıza tarihi: 26.11.2025 09.00

Tamir tarihi: 26.11.2025 15.00

Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Keresteciler Sanayi Sitesi içerisinde meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Saray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Keresteciler Sanayi Sitesi ve bağlı cadde ve sokaklar, Gimat Caddesi

Beypazarı

Arıza tarihi: 26.11.2025 09.35

Tamir tarihi: 26.11.2025 13.00

Detay: Beypazarı Hacıkara Mahallesi Osman Gazi Sokaktaki arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen yerler: Hacıkara Mahallesi Osman Gazi Sokak ve Hacıkara ile Başağaç Mahallelerinin bir kısmı

Keçiören

Arıza tarihi: 26.11.2025 10.50

Tamir tarihi: 26.11.2025 18.00

Detay: Ayvalı Mahallesi Kardeşler Birinci Sokak içerisinde yürütülen Q1600 içme suyu hattı yapım çalışması nedeniyle geçici su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen yerler: Ayvalı Mahallesi Kardeşler Birinci Sokak ve çevresi

Nallıhan

Arıza tarihi: 26.11.2025 11.55

Tamir tarihi: 26.11.2025 22.55

Detay: Nallıhan Karacasu Mahallesi Duranlar Sokakta su kaynağındaki motor arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen yerler: Karacasu Mahallesi Duranlar Sokak

Çankaya

Arıza tarihi: 26.11.2025 13.00

Tamir tarihi: 26.11.2025 17.00

Detay: Çankaya Yakupabdal Mahallesinde yüz onluk içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Üst kotlara su erişim saati 17.30 olarak öngörülmektedir.

Etkilenen yerler: Yakupabdal Mahallesi

Polatlı

Arıza tarihi: 26.11.2025 16.00

Tamir tarihi: 26.11.2025 19.00

Detay: Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesinde içme suyu dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen yerler: Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahallenin bir kısmı

Elmadağ

Arıza tarihi: 26.11.2025 16.10

Tamir tarihi: 26.11.2025 19.30

Detay: İsmetpaşa Mahallesi Atmaca Sokakta doksanlık PVC boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen yerler: Yenice Mahallesi, Yenipınar Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesinin bir kısmı

Polatlı

Arıza tarihi: 26.11.2025 16.40

Tamir tarihi: 26.11.2025 20.00

Detay: Polatlı Şentepe Mahallesi Çilek Caddesinde içme suyu dağıtım hattındaki arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen yerler: Şentepe Mahallesinin bir kısmı

Pursaklar

Arıza tarihi: 26.11.2025 09.00

Tamir tarihi: 26.11.2025 18.00

Detay: Pursaklar Saray Fatih Mahallesindeki beş bin metreküplük su deposunda vana değişimi yapılacağı için tesis çalışmayacak ve su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen yerler: Saray Fatih Mahallesi, Saray Cumhuriyet Mahallesi, Saray Gümüşoluk Mahallesi, Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi, Yeşilova Mahallesi, Abadan Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Kösrelikızığı Mahallesi

Çubuk

Arıza tarihi: 26.11.2025 09.00

Tamir tarihi: 26.11.2025 17.00

Detay: Pursaklar Saray Mahallesinde bulunan su deposunda vana değişimi çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen yerler: Melikşah Mahallesinin tamamı

Pursaklar

Arıza tarihi: 25.11.2025 15.25

Tamir tarihi: 26.11.2025 02.00

Detay: Pursaklar ilçesinin ana içme suyu kaynağı olan Çubuk İki Barajındaki su seviyesinin kuraklık nedeniyle kritik seviyeye düşmesi sonucu bazı bölgelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.

Etkilenen yerler: Mimar Sinan Mahallesi, Tevfik İleri Mahallesi, Fatih Mahallesi, Merkez Mahallesi

Gölbaşı

Arıza tarihi: 25.11.2025 23.20

Tamir tarihi: 26.11.2025 18.00

Detay: Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi Beş Yüz Seksen Sekiz Sokaktaki yüz onluk içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Üst kotlara su erişim saati 19.00 olarak tahmin edilmektedir.

Etkilenen yerler: Şiringöl Sitesi

Elmadağ

Arıza tarihi: 26.11.2025 15.40

Tamir tarihi: 26.11.2025 19.30

Detay: Havuzbaşı Mahallesi Yüz Altmış Dokuzuncu Sokakta yeni dağıtım şebekesi hattının bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen yerler: Havuzbaşı Mahallesi, İnebelü Üçüncü Sokak ve Yeşildere yolu üzerindeki üst kotlar

Çankaya

Arıza tarihi: 26.11.2025 15.40

Tamir tarihi: 26.11.2025 19.00

Detay: Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi Altı Yüz Altmış Dördüncü Sokakta yüz onluk içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Üst kotlara su erişim saati 19.30 olarak planlanmaktadır.

Etkilenen yerler: Yukarı Dikmen Mahallesi