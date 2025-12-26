ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ETİMESGUT

Başlangıç Tarihi ve Saati: 25 Aralık 2025, 15.00

Bitiş Tarihi ve Saati: 27 Aralık 2025, 02.00

Açıklama:

Yoğun su kullanımı nedeniyle bazı mahallelerde geçici su basıncı düşüklüğü yaşanacaktır. Devam eden kuraklık ve artan nüfus, su kaynakları üzerindeki yükü artırmıştır. Bu nedenle zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri görülebilmektedir. Çamlıdere Barajı'nda su arzını artırmaya yönelik çalışmalar birkaç gün içinde tamamlanacak olup sorunlar büyük ölçüde giderilecektir. Vatandaşların gerekli önlemleri önceden almaları rica olunur.

Etkilenen Mahalleler:

Yeni Bağlıca, Bağlıca, Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orhun, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu

KAZAN

Başlangıç Tarihi ve Saati: 26 Aralık 2025, 08.30

Bitiş Tarihi ve Saati: 26 Aralık 2025, 17.30

Açıklama:

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu kapsamda Çamlıdere Barajı'nda su arzını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmalar tamamlandığında benzer sorunların büyük ölçüde giderilmesi hedeflenmektedir.

Etkilenen Yerler:

Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi ve bağlı cadde ile sokaklar

PURSAKLAR

Başlangıç Tarihi ve Saati: 26 Aralık 2025, 09.55

Bitiş Tarihi ve Saati: 27 Aralık 2025, 05.00

Açıklama:

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandığında sorunlar büyük ölçüde giderilecektir.

Etkilenen Mahalleler:

Tevfik İleri, Yunus Emre, Merkez, Fatih, Ayyıldız, Mimar Sinan

YENİMAHALLE

Başlangıç Tarihi ve Saati: 26 Aralık 2025, 11.35

Bitiş Tarihi ve Saati: 26 Aralık 2025, 20.00

Açıklama:

İvedik Köy Mahallesi köy hattı içerisinde şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Gösterilen sabır ve anlayış için teşekkür edilir.

Etkilenen Yerler:

İvedik Köy Mahallesi ve civarı

ÇANKAYA

Başlangıç Tarihi ve Saati: 26 Aralık 2025, 12.35

Bitiş Tarihi ve Saati: 26 Aralık 2025, 15.00

Açıklama:

Oran Mahallesi alt kotlarında bulunan içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler:

Oran Mahallesi alt kotları

KEÇİÖREN

Başlangıç Tarihi ve Saati: 26 Aralık 2025, 16.00

Bitiş Tarihi ve Saati: 27 Aralık 2025, 04.00

Açıklama:

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı mahallelerde belirtilen saatler arasında su basıncı düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandığında sorunların büyük ölçüde giderilmesi beklenmektedir.

Etkilenen Mahalleler:

Yükseltepe, Şehit Kubilay, Atapark, Aktepe, Çaldıran, Yeşiltepe, İncirli, Bademlik, Bağlarbaşı, Yayla, Basınevleri, Karargahtepe, Sancaktepe, Etlik, Ayvalı, 19 Mayıs, Uyanış, Şefkat, Ufuktepe, Kalaba, Esertepe, Bağlum

POLATLI

Başlangıç Tarihi ve Saati: 26 Aralık 2025, 16.35

Bitiş Tarihi ve Saati: 26 Aralık 2025, 20.00

Açıklama:

Gülveren Mahallesi'nin bir bölümünde, Mezbahane bölgesinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir. Arızanın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler:

Gülveren Mahallesi'nin bir bölümü