Arsenal Liverpool hangi kanalda? Arsenal Liverpool maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda? Arsenal Liverpool Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arsenal Liverpool maçını hangi kanal veriyor? İşte Arsenal Liverpool maçı yayın bilgisi haberimizde...

ARSENAL LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal Liverpool maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak. Arsenal Liverpool maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz canlı yayın ile izleyebilecek.

ARSENAL LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal Liverpool maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.