Arka Sokaklar 733. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 731. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 733. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?ÇATIŞMADA ALİ'DEN USTALIK DERSİ

Sıcak çatışma sırasında Hakan'dan kendisine de silah vermesini isteyen Ali, beklenmedik bir soğukkanlılık sergiliyor. Eline aldığı silahla arka arkaya kusursuz atışlar yaparak dengeleri değiştiriyor ve herkesin dikkatini üzerine çekiyor.

EFE'YLE KARŞILAŞMA ÖNCESİ FELAKET

Ali'nin oğlu Efe ile yolları kesişmek üzereyken, bir anda her şey tersine dönüyor. Yaşanan talihsiz gelişmenin ardından Cevher, hiç vakit kaybetmeden Efe'nin yanına gidiyor. Bu hamle, olayların seyrini bambaşka bir noktaya taşıyor.

ALİ'NİN İÇ DÖKÜŞÜ

Ali, Rıza Baba ve Hüsnü'nün karşısında yıllardır içine attıklarını dile getiriyor. Çektiği acıları, uğradığı haksızlıkları ve hayatının nasıl elinden alındığını anlatırken, sözleri hem geçmişin yükünü hem de içindeki öfkeyi açıkça ortaya koyuyor.

ARKA SOKAKLAR 733. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 733. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.