Arka Sokaklar 728. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Arka Sokaklar 728. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?
Güncelleme:
Kanal D ekranlarında her cuma akşamı D Media imzasıyla seyirciyle buluşmaya devam eden Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yapımları arasında yerini koruyor. Fenomen dizi bu akşam 728. bölümüyle ekrana gelirken, izleyenlerine yine sürükleyici anlar yaşatacak. Diziyi canlı ve yüksek kalitede takip etmek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar 728. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 728. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

Arka Sokaklar 728. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Selin, sorgu odasında Mesut'la baş başa kaldığında dengelerin tamamen değişeceğini hissettiriyor. Mesut'un beklediği akış bir anda tersine dönerken, Selin'in kararlı tavrı odanın atmosferini iyice geriyor. İkilinin arasındaki gerilim, hem olayların seyrini hem de alınacak kararları etkileyecek gibi duruyor.

Gazi'nin Yeri hedef alınarak ateşe verildiğinde, ortalık adeta savaş alanına dönüyor. Hüsnü ve Mesut, hiçbir tereddüt yaşamadan alevlerin içine dalarak Tunç ve Metin'i kurtarmak için canlarını hiçe sayıyor. Dumanın ve ateşin arasında verilen bu büyük mücadele, dayanışmanın ve fedakârlığın çarpıcı bir örneğine dönüşüyor.

Arka Sokaklar 728. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE ÖNE ÇIKANLAR

Milli füze savunma sistemi üzerinde çalışan Adem Hoca, geçmişteki saldırının ardından tekerlekli sandalyeye mahkûm olsa da genç mühendislerle projeyi sürdürmektedir. Ancak sona yaklaşan proje bazı güçlerin hedefi haline gelir. Bu kez hocanın ailesi tehdit altındadır. Ekip onları korumak için tüm gücüyle mücadele ederken, olayların arkasında Cevher'in olduğu ortaya çıkar. Fakat Cevher bu kez yalnız değildir; yanında ekibin eski bir dostunu getirmiştir. Bu beklenmedik gelişme dengeleri değiştirecek olayların başlangıcıdır. Öte yandan Barış, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

728. BÖLÜM İZLEME ALTERNATİFLERİ

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

Arka Sokaklar 728. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

