Arda Güler Real Madrid - Man. City maçında oynuyor mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Devler Ligi'nin dev maçında Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaşırken, izleyiciler yayın bilgilerini ve maçın ücretsiz izlenip izlenemeyeceğini sorguluyor. Bunun yanında Arda Güler'in bu önemli müsabakada oynayıp oynamayacağı, kadroda yer almama sebebi, herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bulunup bulunmadığı ve yedek başlayıp başlamayacağı da sporseverler tarafından araştırılıyor.

REAL MADRİD - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak dev mücadele, İçtimai TV ve tabii Spor üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

İÇTİMAİ TV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak olan İçtimai TV; Azerspace 46E uydusu, Türksat üzerinden ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir.

TABİİ SPOR FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı canlı yayınlayacak bir diğer platform olan tabii Spor; Turkcell TV+'ta 75. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet yoluyla şifreli olarak erişilebilmektedir.

REAL MADRİD - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Manchester City arasındaki kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

REAL MADRİD - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele 23.00'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takımın kozlarını paylaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Madrid'de bulunan Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ARDA GÜLER REAL MADRİD - MANCHESTER CITY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Genç yıldız Arda Güler, bu karşılaşmanın kadrosunda yer alıyor ve yedek kulübesinde maça başlayacak.

İşte kadro:

İlk 11:

1 Courtois

8 Valverde

17 Asencio

22 Rüdiger

18 Á. Carreras

14 Tchouameni

19 D. Ceballos

5 Bellingham

11 Rodrygo

16 Gonzalo

7 Vini Jr.

Yedekler :

13 Lunin

26 Fran Gonzalez

9 Endrick

10 Mbappe

15 Arda Güler

20 Fran García

21 Brahim

28 Cestero

30 Mastantuono

36 Joan Martinez

40 Valdepenas