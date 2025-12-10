Arda Güler Real Madrid - Man. City maçında oynuyor mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?
Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadelede sahne alıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve yayının şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Ayrıca Arda Güler'in Real Madrid - Manchester City maçında yer alıp almayacağı; sahada olacaksa durumunun ne olduğu, yoksa neden kadroda bulunmadığı, sakatlık ya da ceza durumunun olup olmadığı da merak konusu.
Devler Ligi'nin dev maçında Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaşırken, izleyiciler yayın bilgilerini ve maçın ücretsiz izlenip izlenemeyeceğini sorguluyor. Bunun yanında Arda Güler'in bu önemli müsabakada oynayıp oynamayacağı, kadroda yer almama sebebi, herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bulunup bulunmadığı ve yedek başlayıp başlamayacağı da sporseverler tarafından araştırılıyor.
REAL MADRİD - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak dev mücadele, İçtimai TV ve tabii Spor üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
İÇTİMAİ TV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Karşılaşmayı yayınlayacak olan İçtimai TV; Azerspace 46E uydusu, Türksat üzerinden ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir.
TABİİ SPOR FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Maçı canlı yayınlayacak bir diğer platform olan tabii Spor; Turkcell TV+'ta 75. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet yoluyla şifreli olarak erişilebilmektedir.
REAL MADRİD - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid ile Manchester City arasındaki kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
REAL MADRİD - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Dev mücadele 23.00'te başlayacak.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
İki takımın kozlarını paylaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Madrid'de bulunan Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleşecek.
ARDA GÜLER REAL MADRİD - MANCHESTER CITY MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Genç yıldız Arda Güler, bu karşılaşmanın kadrosunda yer alıyor ve yedek kulübesinde maça başlayacak.
İşte kadro:
İlk 11:
1 Courtois
8 Valverde
17 Asencio
22 Rüdiger
18 Á. Carreras
14 Tchouameni
19 D. Ceballos
5 Bellingham
11 Rodrygo
16 Gonzalo
7 Vini Jr.
Yedekler :
13 Lunin
26 Fran Gonzalez
9 Endrick
10 Mbappe
15 Arda Güler
20 Fran García
21 Brahim
28 Cestero
30 Mastantuono
36 Joan Martinez
40 Valdepenas