Haberler

Arda Güler Real Madrid - Man. City maçında oynuyor mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Arda Güler Real Madrid - Man. City maçında oynuyor mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadelede sahne alıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve yayının şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Ayrıca Arda Güler'in Real Madrid - Manchester City maçında yer alıp almayacağı; sahada olacaksa durumunun ne olduğu, yoksa neden kadroda bulunmadığı, sakatlık ya da ceza durumunun olup olmadığı da merak konusu.

Devler Ligi'nin dev maçında Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaşırken, izleyiciler yayın bilgilerini ve maçın ücretsiz izlenip izlenemeyeceğini sorguluyor. Bunun yanında Arda Güler'in bu önemli müsabakada oynayıp oynamayacağı, kadroda yer almama sebebi, herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bulunup bulunmadığı ve yedek başlayıp başlamayacağı da sporseverler tarafından araştırılıyor.

REAL MADRİD - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak dev mücadele, İçtimai TV ve tabii Spor üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

İÇTİMAİ TV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak olan İçtimai TV; Azerspace 46E uydusu, Türksat üzerinden ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir.

TABİİ SPOR FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı canlı yayınlayacak bir diğer platform olan tabii Spor; Turkcell TV+'ta 75. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet yoluyla şifreli olarak erişilebilmektedir.

REAL MADRİD - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Manchester City arasındaki kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

REAL MADRİD - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele 23.00'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takımın kozlarını paylaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Madrid'de bulunan Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ARDA GÜLER REAL MADRİD - MANCHESTER CITY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Genç yıldız Arda Güler, bu karşılaşmanın kadrosunda yer alıyor ve yedek kulübesinde maça başlayacak.

İşte kadro:

Arda Güler Real Madrid - Man. City maçında oynuyor mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

İlk 11:

1 Courtois

8 Valverde

17 Asencio

22 Rüdiger

18 Á. Carreras

14 Tchouameni

19 D. Ceballos

5 Bellingham

11 Rodrygo

16 Gonzalo

7 Vini Jr.

Yedekler :

13 Lunin

26 Fran Gonzalez

9 Endrick

10 Mbappe

15 Arda Güler

20 Fran García

21 Brahim

28 Cestero

30 Mastantuono

36 Joan Martinez

40 Valdepenas

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Akif Ersoy, bu halde mahkemeye sevk edildi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
title