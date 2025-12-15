Archie Brown sakatlandı mı, Archie Brown kaç maç yok?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Mücadele sırasında ev sahibi ekip adına şanssız anlar yaşanırken, karşılaşmanın 55. dakikasında Archie Brown yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Teknik heyet, genç oyuncuyu kenara alarak yerine Levent Mercan'ı sahaya sürdü. Bu gelişmenin ardından Brown'ın sağlık durumu ve sahalara dönüş süresi merak konusu oldu.

FENERBAHÇE – KONYASPOR KARŞILAŞMASINDA ŞANSSIZ ANLAR

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip adına yaşanan sakatlıklar maçın önüne geçti.

ARCHIE BROWN SAHAYI ERKEN TERK ETTİ

Mücadelenin 55. dakikasında Archie Brown, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Teknik direktör ve sağlık ekibinin değerlendirmesinin ardından genç futbolcu kenara alınırken, yerine Levent Mercan dahil oldu.

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan tek isim Archie Brown olmadı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Jhon Duran da fiziksel bir problem yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kolombiyalı forvet, 68. dakikada yerini Sebastian Szymanski'ye bıraktı.

ARCHIE BROWN'IN SAĞLIK DURUMU NETLEŞECEK

Archie Brown'ın sakatlığının ciddiyeti, yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Oyuncunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.