Haberler

Archie Brown sakatlandı mı, Archie Brown kaç maç yok?

Archie Brown sakatlandı mı, Archie Brown kaç maç yok?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olayların ardından Archie Brown'ın durumu gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar başta olmak üzere futbol kamuoyu, genç futbolcunun yaşadığı sakatlığın boyutunu ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacağını merak etmeye başladı. Brown'ın sakatlığıyla ilgili net bilgiler ve kaç maç forma giyemeyeceği araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Mücadele sırasında ev sahibi ekip adına şanssız anlar yaşanırken, karşılaşmanın 55. dakikasında Archie Brown yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Teknik heyet, genç oyuncuyu kenara alarak yerine Levent Mercan'ı sahaya sürdü. Bu gelişmenin ardından Brown'ın sağlık durumu ve sahalara dönüş süresi merak konusu oldu.

FENERBAHÇE – KONYASPOR KARŞILAŞMASINDA ŞANSSIZ ANLAR

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip adına yaşanan sakatlıklar maçın önüne geçti.

ARCHIE BROWN SAHAYI ERKEN TERK ETTİ

Mücadelenin 55. dakikasında Archie Brown, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Teknik direktör ve sağlık ekibinin değerlendirmesinin ardından genç futbolcu kenara alınırken, yerine Levent Mercan dahil oldu.

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan tek isim Archie Brown olmadı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Jhon Duran da fiziksel bir problem yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kolombiyalı forvet, 68. dakikada yerini Sebastian Szymanski'ye bıraktı.

ARCHIE BROWN'IN SAĞLIK DURUMU NETLEŞECEK

Archie Brown'ın sakatlığının ciddiyeti, yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Oyuncunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler ise adeta akın etti
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak

Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu

Son anda fark etmese öldürebilirdi
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title