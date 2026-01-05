Aralık ayı enflasyonu açıklandı mı, ne kadar oldu? 5 Ocak Aralık ayı enflasyonu belli mi?

Aralık ayı enflasyonu nihayet açıklanacak mı? 5 Ocak'ta milyonlarca kişi ekran başında olacak. Memur ve emekli maaşları, enflasyon farkı ve gelecek zamlar… Hepsi tek bir rakama bağlı. Peki, Aralık ayı enflasyonu beklenen seviyede mi olacak, yoksa sürprizlerle mi karşılaşacağız? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. 2025 dönemi için veriler 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacak. Bu tarih, memur ve emekli maaş zamlarının netleşmesi açısından büyük önem taşıyor.

ARALIK AYI ENFLASYONU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini saat 10.00'da resmi internet sitesinden ve basın açıklamasıyla duyuracak. Saat 10.00'dan itibaren ekonomi ve finans haberleri, güncel rakamları tüm ayrıntılarıyla paylaşacak.

ARALIK AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU MU?

Henüz açıklama yapılmamışsa Aralık ayı enflasyonu resmi olarak belli değildir. Ancak açıklama saati geldiğinde TÜİK tarafından yayımlanan rakamlar, memur ve emekli maaş zamlarını doğrudan etkileyen 6 aylık enflasyon farkını da netleştirecek.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ARALIK ENFLASYONUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Aralık ayı enflasyonu, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026 maaş zammında kritik rol oynar. Çünkü maaş artışları iki unsurdan oluşur:

Toplu Sözleşme Zammı: 2026 yılının ilk 6 ayı için memur ve memur emeklilerine önceden belirlenen %11'lik zam.

Enflasyon Farkı: Temmuz-Aralık 2025 döneminde gerçekleşen 6 aylık enflasyon, %7'lik toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark maaşlara yansır.

Bu nedenle Aralık ayı enflasyonu, kümülatif 6 aylık enflasyon oranını kesinleştirerek, maaşların toplam artış oranını belirler.

KESİN ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Kesin zam oranı, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının toplamı ile hesaplanır:

Kesin Zam Oranı = Toplu Sözleşme Zammı + Enflasyon Farkı

Örnek:

6 aylık enflasyon: %15

Toplu sözleşme zammı: %11

Enflasyon farkı: %15 – %7 = %8

Toplam zam oranı: %11 + %8 = %19

Bu hesaplama ile memur ve emekli maaşları Ocak 2026'da kesinleşir.