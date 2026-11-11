Aral Şimşir sakatlandı mı, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mı? Aral Şimşir Belçika maçında yok mu?

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu, millî futbolcu Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından futbolseverler, Şimşir'in sağlık durumunu ve Belçika maçında forma giyip giyemeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Aral Şimşir neden sakatlandı, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mı? Aral Şimşir Belçika maçında yok mu?

ARAL ŞİMŞİR SAKATLANDI MI?

Evet. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Millî futbolcunun kampa katılmasının ardından sağlık ekibi tarafından tedavi ve bireysel çalışma süreçleri yürütüldü. Ayrıca oyuncunun durumu günlük olarak takip edilerek sahalara dönüşüne ilişkin değerlendirme yapıldı.

Yapılan kontrollerin ardından Şimşir'in Belçika ve Fransa karşılaşmalarında görev almasının uygun olmayacağı belirlendi. Oyuncunun tedavisine kulübünde devam etmesine karar verildi.

ARAL ŞİMŞİR MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu, Aral Şimşir'in UEFA Uluslar Ligi maçları için açıklanan A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldığını resmen bildirdi. Federasyonun açıklamasında, kararın oyuncunun sağlığını korumak amacıyla alındığı belirtildi.

Millî futbolcunun tedavi sürecini kulübünde sürdüreceği kaydedildi.

ARAL ŞİMŞİR BELÇİKA MAÇINDA YOK MU?

Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle A Millî Takım'ın Belçika ve Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu, oyuncunun iki maçta da süre almasının uygun bulunmadığını açıkladı. Bu nedenle Şimşir, söz konusu müsabakalar öncesinde millî takım kadrosundan çıkarıldı.