ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (ilk ara tatil) ne zaman? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında yapılacak ara tatil öncesinde öğrenciler, kaç gün tatil yapacaklarını ve derslerin hangi tarihte yeniden başlayacağını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim takvimini inceleyen veliler, “2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?”, “Okullar ne zaman kapanacak?” ve “İkinci ara tatil hangi tarihte yapılacak?” sorularına yanıt arıyor.
Yeni eğitim öğretim yılının devam etmesiyle birlikte birinci dönem ara tatili için hazırlıklar da gündeme geldi. Kasım ayında uygulanacak tatilin ardından yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de öğrencilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimi ve merak edilen tarihler...
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin ilk ara tatili kasım ayında yapılacak. Birinci dönem devam ederken öğrenciler ve veliler, tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Kasım ara tatilinin hafta sonlarıyla birlikte kaç gün süreceği ve öğrencilerin okula hangi gün döneceği merak ediliyor.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?
2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Kasım ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, hafta içindeki beş günlük tatilin ardından hafta sonuyla birlikte toplam dokuz gün dinlenme fırsatı bulacak. Tatilin bitmesiyle birlikte dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
MEB 2026-2027 TATİL TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde birinci ara tatil, yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatili tarihleri yer alıyor. Birinci dönem ocak ayında sona ererken öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından şubat ayında yeniden ders başı yapacak. İkinci dönem ara tatili ise mart ayında uygulanacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi şöyle:
Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
Eğitim öğretim yılı bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma