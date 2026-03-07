APP plaka nedir, neden yasak? APP plaka kullanmanın cezası nedir, cezaları neden o kadar yüksek?

Standart dışı olarak bilinen APP plakalar, trafik güvenliği ve denetim sistemleri açısından neden tehlikeli kabul ediliyor? APP plaka kullanmanın sürücülere getirdiği yüksek cezalar ve trafikten men edilme riskleri hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

APP PLAKA NEDİR?

APP plaka, yani "Amerikan Pres Plaka", standart ölçü ve yazı karakterlerine uymayan, resmi güvenlik unsurlarını taşımayan plakalar için kullanılan isimdir. Genellikle kalın puntolu ve farklı fontlarla üretilen bu plakalar estetik amaçlı tercih edilse de resmi olarak geçerli kabul edilmez.

APP PLAKA NEDEN YASAK?

APP plakalar standart dışı olduğu için elektronik denetim sistemleri ve şehir güvenlik kameraları tarafından doğru şekilde tespit edilemez. Bu durum, trafik güvenliği ve kamu düzeni açısından risk oluşturduğundan kullanımı yasaklanmıştır.

APP PLAKA KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Standart dışı APP plaka kullanan sürücülere idari yaptırım uygulanır. İlk ihlalde 140 bin TL para cezası, sürücü belgesine 30 gün el koyma ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi söz konusudur. Aynı yıl içinde tekrar edilirse ceza 280 bin TL'ye çıkabilir, sürücü belgesine el konulma süresi uzar ve hukuki süreçler devreye girebilir.

APP PLAKA KULLANMANIN CEZALARI NEDEN YÜKSEK?

Cezaların yüksek olmasının nedeni, APP plakaların trafik güvenliği ve denetim sistemleri açısından ciddi risk oluşturmasıdır. Standart dışı plakalar, ihlallerin tespitini zorlaştırdığı için hem sürücü hem de kamu güvenliği açısından caydırıcı bir yaptırım mekanizması olarak yüksek cezalar uygulanmaktadır.