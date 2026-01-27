Antoniu Roca Beşiktaş'a mı geliyor, Antoniu Roca kimdir, kaç aşında, mevkisi ne?

Son günlerde Beşiktaş ile adı sıkça anılan Antoniu Roca, transfer kulislerinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Antoniu Roca kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne?" sorularına yanıt ararken, bu olası transferin perde arkası da araştırılıyor. Beşiktaş'ın radarına giren Antoniu Roca hakkında bilinmesi gerekenler…

BEŞİKTAŞ'TA ANTONIU ROCA HAMLESİ: İSPANYA'DAN "AN MESELESİ" İDDİASI

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların gündemine giren son isim, İspanyol basınında geniş yer bulan Antoniu Roca oldu. Mundo Deportivo'nun iddiasına göre Beşiktaş, genç oyuncu için görüşmelerde sona yaklaştı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Beşiktaş yönetiminin, Espanyol ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Antoniu Roca için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Bu formülle siyah-beyazlılar hem ekonomik riski azaltmayı hem de oyuncunun performansına göre kalıcı transferi değerlendirmeyi hedefliyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve tarafların ortak noktada buluşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK AMA SÜREÇ OLUMLU

İspanyol basınında "Beşiktaş transferi bitiriyor" yorumları yapılmasına rağmen, şu ana kadar ne Beşiktaş cephesinden ne de Espanyol'dan resmi bir açıklama geldi. Ancak kulübe yakın kaynaklar, temasların sürdüğünü ve kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanabileceğini aktarıyor.

ANTONIU ROCA KİMDİR?

Antoniu Roca Vives, 5 Eylül 2002 doğumlu İspanyol kanat oyuncusudur. Futbola Katalonya'da başlayan Roca, genç yaşta Barcelona altyapısı La Masia'ya katıldı. Daha sonra çeşitli altyapı kulüplerinde forma giyen oyuncu, 2019 yılında Espanyol bünyesine dahil oldu.

KARİYERİNDEKİ DÖNÜM NOKTALARI

Profesyonel kariyerindeki ilk maçına 2021 yılında Espanyol B takımıyla çıkan Roca, ilk golünü ise 2022'de kaydetti. Performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, aynı yıl sözleşmesini uzattı. 2023 sezonunda Espanyol A Takımı'na yükselen Roca, Segunda División ve La Liga'da süre almaya başladı.

BEŞİKTAŞ NEDEN ROCA'YU İSTİYOR?

Hızı, bire birdeki etkinliği ve kanatlarda çok yönlü oynayabilmesiyle öne çıkan Antoniu Roca, Beşiktaş'ın genç ve dinamik kadro yapılanmasına uygun bir profil olarak görülüyor. Teknik heyetin, oyuncunun Süper Lig'e uyum sağlayabileceği ve uzun vadede ciddi katkı verebileceği görüşünde olduğu belirtiliyor.