Antalyaspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Antalyaspor Galatasaray maç kadrosunda kimler var?

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbol tutkunları, maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve yayının şifreli olup olmadığına dair detayları araştırıyor. Ayrıca mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri ve maç kadrolarında yer alacak isimler de merak konusu.

Süper Lig heyecanı Antalyaspor – Galatasaray mücadelesiyle devam ediyor. Kritik karşılaşmayı ekran başında izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş, maç saati ve canlı yayın bilgilerine odaklanmış durumda. Bunun yanı sıra karşılaşma öncesinde Antalyaspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri ile kadro tercihleri de futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmanın yayınlanacağı Bein Sports 1, Digiturk platformunda 77. kanal, Kablo TV'de ise 232. kanal üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve Bein Sports'un dijital platformları aracılığıyla da şifreli olarak yayın yapılacak.

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşması 13 Aralık Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, akşam saatlerinde oynanacak ve 20.00'de ilk düdük çalacak.

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki kritik karşılaşmaya Antalya Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadele, Antalya'da oynanacak.

ANTALYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor : Abdullah, Veysel, Bahadır, Hüseyin, Bünyamin, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli

Galatasaray : Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Osimhen

