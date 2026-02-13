Haberler

Antalya'da uçak mı düştü, uçak hangi firmaya ait, yaralanan ölen var mı?

Antalya'da uçak mı düştü, uçak hangi firmaya ait, yaralanan ölen var mı?
Güncelleme:
Antalya'da korkutan bir kaza meydana geldi: Şehirde bir uçak düştü. Olayın detayları henüz netleşmezken, uçak hangi havayolu firmasına ait olduğu ve kazada yaralanan veya hayatını kaybeden olup olmadığı merak konusu oldu. Yetkililerden gelen ilk bilgiler, kaza yerinde güvenlik önlemlerinin alındığını gösteriyor.

Antalya'da yaşanan uçak kazası şehirde büyük paniğe yol açtı. Kazaya karışan uçağın hangi havayolu şirketine ait olduğu ve kazada ölü veya yaralı sayısı hakkında resmi açıklamalar bekleniyor. Olay yerinde kurtarma ve inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA TEKERLEK KRİZİ

Antalya Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanan bir uçakta tekerleklerin yerinden çıktığı anlar panik yarattı. Neyse ki olay sırasında yolcularda ve ekipte yaralanan olmadı. Uçağın güvenliği için yetkililer hızla müdahale etti.

Olay sırasında yolcuların büyük kısmı kısa süreli panik yaşadı. Havalimanı yetkilileri ve uçak ekibi, güvenlik prosedürlerini hızlıca uygulayarak yolcuların güvenliğini sağladı.

Detaylar geliyor...

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
