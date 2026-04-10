Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı! 10-11 Nisan ASKİ su kesintisi listesi

Ankara’da su altyapısında yaşanan arızalar nedeniyle birçok ilçede kesintiler uygulanıyor. Farklı noktalarda yürütülen onarım çalışmaları nedeniyle mahalle bazlı su kesintileri belirli saat aralıklarında sürdürülüyor.

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ 10-11 NİSAN

Akyurt ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi’nde, Çankırı Bulvarı üzerinde yürütülen istinat duvarı çalışması sırasında şebeke hattında hasar meydana geldi. Müteahhit firmanın çalışması esnasında Q 160 PE100 şebeke hattına zarar verilmesi üzerine, 10 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında bölgede su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Kesintiden özellikle Güzelhisar Mahallesi Sanayi Bölgesi etkilenecek. Yetkililer, arızanın giderilmesi için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, onarımın tamamlanmasının ardından suyun yeniden verilmesinin planlandığını duyurdu.

Ayaş ilçesinde ise Gökler Mahallesi’nde ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle kesinti kararı alındı. 160 PE100 ana iletim boru hattının bağlantı noktasında oluşan sorun sebebiyle 10 Nisan 2026 tarihinde saat 14.20 ile 19.00 arasında su verilemeyeceği açıklandı.

Bu kesintiden Gökler Mahallesi ile birlikte Tatlar mevkiinin de etkileneceği bildirildi. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışma yürüttüğü ve belirtilen saatler içerisinde suyun yeniden sağlanmasının planlandığı ifade edildi.

Polatlı ilçesinde Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında arıza meydana geldi. 10 Nisan 2026 tarihinde saat 16.15 ile 18.00 arasında uygulanacak kesinti kapsamında, bazı mahallelerde su verilemeyecek.

Kesintiden Şehitlik Mahallesi ile Gazi Mahallesi’nin bir kısmının etkilendiği belirtildi. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü ve kesinti süresinin planlanan saatler doğrultusunda sona ermesinin beklendiği bildirildi.

Nallıhan ilçesinde ise Karacasu Mahallesi Duranlar Sokak’ta bulunan derinkuyu pompasında meydana gelen arıza nedeniyle kesinti yaşanıyor. 6 Nisan 2026 tarihinde başlayan kesintinin 10 Nisan 2026 saat 17.00’ye kadar devam edeceği açıklandı.

Bu kesintiden yalnızca Duranlar Sokak’ın etkilendiği bildirildi. Pompa arızasının giderilmesi için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği ve sürecin planlanan saat aralığında tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

