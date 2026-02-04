TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. İl il ilerleyen kura çekim süreci kapsamında gözler bu kez başkent Ankara'ya çevrildi. Ankara'da başvuru yapan on binlerce vatandaş, hem kura tarihine hem de sonuçların açıklanacağı sürece ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? TOKİ Ankara sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara'da gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimine ilişkin resmi tarih henüz ilan edilmedi. TOKİ tarafından yayımlanan duyurular arasında Ankara için kesinleşmiş bir kura günü ve saati bulunmuyor.

Ancak mevcut proje takvimi ve kamuoyuna yansıyan kulis bilgilerine göre, Ankara'da 31 bin 73 konut için yapılması planlanan kura çekiminin 5 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kura çekimlerinin genellikle gündüz saatlerinde ve noter huzurunda yapıldığı bilinse de, saat bilgisi resmi açıklama ile netleşecek.

TOKİ, kura tarihlerini ve saatlerini çoğunlukla;

Resmi internet sitesi

Kurumsal sosyal medya hesapları

üzerinden kamuoyuna duyuruyor. Ankara için yapılacak resmi açıklamanın da aynı kanallar aracılığıyla paylaşılması bekleniyor.

TOKİ ANKARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ankara için yapılan TOKİ başvurularına ilişkin başvuru sonuçları ve nihai hak sahipliği listesi, Şubat 2026 itibarıyla henüz resmen açıklanmadı. Süreç, TOKİ'nin tüm illerde uyguladığı standart değerlendirme aşamalarına uygun şekilde ilerliyor.

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar netlik kazanacak. Mevcut bilgilere göre, başvuru sonuçlarının Şubat ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

BAŞVURU SONUÇLARI HANGİ AŞAMALARDAN GEÇİYOR?

TOKİ Ankara başvurularına ilişkin değerlendirme süreci şu adımlarla yürütülüyor:

Başvuruların detaylı şekilde incelenmesi

Hak sahipliği şartlarının kontrol edilmesi

Kura çekimine katılacak aday listelerinin oluşturulması

Nihai listenin ilan edilmesi

Bu aşamaların tamamlanmasının ardından kura süreci başlatılıyor.

ANKARA TOKİ SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Başvuru sonuçlarının ve kura çekimi sonrası hak sahipliği bilgilerinin açıklanmasıyla birlikte, adaylar sonuçlara TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden erişebilecek.

Ankara TOKİ sonuçları şu platformlardan öğrenilebilecek:

TOKİ'nin resmi internet sitesi

TOKİ'nin sosyal medya hesapları

Canlı kura çekimi yayınları

Adaylar, sonuç sorgulamalarını T.C. kimlik numaralarıyla gerçekleştirebilecek. TOKİ, geçmiş uygulamalarda olduğu gibi sonuçları il bazında ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde ilan edecek.

ANKARA'DA KAÇ KONUT İÇİN KURA ÇEKİLECEK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da toplam 31 bin 73 konut için kura çekimi yapılması planlanıyor. Bu konutlar, başkentin farklı ilçelerinde projelendirilen alanlarda inşa edilecek.

Projeyle birlikte;

Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların

İlk kez ev sahibi olacak ailelerin

Belirlenen gelir ve başvuru şartlarını sağlayan adayların

konut sahibi olması hedefleniyor.

TOKİ ANKARA KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ NE KADAR?

Ankara ve çevre illeri kapsayan projelerde konut fiyatları ve aylık taksit tutarları da açıklanmış durumda. Paylaşılan bilgilere göre fiyatlandırma, konut tipine ve metrekare büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor.

KONUT TİPLERİNE GÖRE FİYATLAR

1+1 konutlar: 1 milyon 800 bin TL

65 metrekare 2+1 konutlar: 2 milyon 200 bin TL

80 metrekare 2+1 konutlar: 2 milyon 650 bin TL

AYLIK TAKSİT TUTARLARI

1+1 konutlar: 6 bin 750 TL

65 metrekare 2+1 konutlar: 8 bin 250 TL

80 metrekare 2+1 konutlar: 9 bin 938 TL

Bu fiyatlandırmalar, proje kapsamında belirlenen sosyal konut modeli doğrultusunda şekillendirildi.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NASIL YAPILIYOR?

TOKİ kura çekimleri, noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi esas alınarak gerçekleştiriliyor. Süreç genellikle canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde yürütülüyor.

Kura çekim süreci şu adımlarla ilerliyor:

Hak sahibi adayların listelenmesi

Noter huzurunda dijital kura çekimi

Asil ve yedek listelerin belirlenmesi

Sonuçların TOKİ tarafından ilan edilmesi

Bu yöntem, tüm başvuru sahipleri için eşitlik ve güvenilirlik sağlıyor.