Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 9 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 9 Ocak Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
Bala İlçesi Elektrik Kesintileri
Bakım Çalışması
Tarih: 10 Ocak 2026
Saat: 09.00 – 16.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Avni Akyol, Küçükcamili, Turgut Altınok, Erdemli 1 Kümesi, 19 Mayıs, Abazlı, Hırabaşoğlu, Pevrul Kavlak, Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, Şehit Semih Yılmaz, Karaburun, Fevzi Çakmak, Emre Güngör, Yurtalan Eroğlu, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Hürriyet, Adıgüzel, Kekliçek, Yeniköy, Yeniyapanşeyhli 2, Küçükbayat, Büyükcamili, Eğribasan, Karşıyaka Suyugüzel, Çatalören, Tatarhüyük, Yukarıhacıbeyir, Küçükboyalık, Yeniyapanşeyhli 3, Büyükbayat, Alparslan Türkeş, Yeniyapanşeyhli 1, Suyugüzel, Büyükboyalık, Bahçekaradalak, Üçem, Aşağıhacıbeyir, Sırapınar, Sarıhüyük, Çiğdemli, Şehriban, Çatalçeşme, Çamlık, 227, Odabaşı
Bakım Çalışması
Tarih: 10 Ocak 2026
Saat: 09.30 – 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Yayla Tepeköy, Küçükbıyık, 19 Mayıs, Abazlı, Tepeköy, Aşağıhacıbeyir, Öcallar, Büyükcamili, Gazi Mustafa Kemal, Kızılırmak, Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, Maden Kesikköprü, Maden, Büyükboyalık, Küçükcamili
Bakım Çalışması
Tarih: 10 Ocak 2026
Saat: 10.30 – 18.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beypazarı İlçesi Elektrik Kesintileri
Bakım Çalışması
Tarih: 9 Ocak 2026
Saat: 09.30 – 16.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Dibekören, Acısu, Boztepe Yolu, Çay Kenarı 1, Vasfi Berisbek, Akif Bey, Aladağ, Alparslan Türkeş, Fatih, Kazım Karabekir, Hacıkara 1, Hacıkara Bostanları, Ortakol, Güneş, Şehit Üsteğmen Ufuk Ünsal, Çimen, Ziyapaşa, Zümrüt, Zambak, Selin, Lale, Bahçeler, Şehit Pilot Ali Başmakçı, Ulusoy, Madadın, Madadın 1, Bülbül, Ali Kayaalp, Muhsin Yazıcıoğlu, Atlas, Gül
Bakım Çalışması
Tarih: 9 Ocak 2026
Saat: 10.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Alparslan Türkeş, Kızılcasöğüt, Acısu, Erol Üçer, İrfan Gümüşel, Kayhan Güven, Atlas, Ulusoy, Muhsin Yazıcıoğlu, Ahmet Levent Öztop, Beytepe, Ali Kayaalp, Hacıkara 1, Ortakol