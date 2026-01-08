Ankara elektrik kesintisi! 8-9 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 8 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 8 Ocak Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ocak 2026 Perşembe
01.00 – 07.00
Çınar Dibi, 1156, Cengizhan, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Azerbaycan, Kasım Gülek, Kazakistan ve Şevket Süreyya Aydemir çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
10.00 – 12.00
Aşkabat ve Şehit Mehmet Aras sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
13.00 – 14.00
15. Sokak'ta elektrik verilemeyecektir.
15.00 – 17.00
Şehit Sadık Erişen, Şemsettin Günaltay ve çevresindeki numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.
9 Ocak 2026 Cuma
09.30 – 17.30
Divrik ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.
10.00 – 13.00
117., 124. ve 116. sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.
14.00 – 15.00
Bayraklı ve Folklor sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.