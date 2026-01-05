Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 6 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 6 Ocak Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.01.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİVRİK, 1022, KAYA, FOÇA, BAKLAVACI, CAMİİ, RECEP DEMİRCİ, ABDÜLHAKHAMİT, CEPKEN, DİKİLİ, TÜLAY, DURU, ÇAYKARA, ALACALI, MUSTAFA ASIM KÖKSAL, ÇAĞLA, BUKET, BAHTİYAR, ŞEHİT SUAT AKINCI, DURAK, YUNUS EMRE, CEM, ÇULLUK, DÖKMECİ, FATİH, ÇEKİRGE, ŞEHİT MURAT AZİZO, KALAN, GÜN SAZAK, SANATORYUM, SAKIZADASI, ÇAMLIK, ÇALDAĞI, DERYA, ÇIĞ, CİRİT, ÇUBUK
Bakım Çalışması
08.01.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞKABAT, ŞEHİT MEHMET ARAS
Bakım Çalışması
08.01.2026 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15
Bakım Çalışması
08.01.2026 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15
Bakım Çalışması
08.01.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT SADIK ERİŞEN, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, 468, 476, 478, 465, 462, 469, 448, 463, 467, 477
Bakım Çalışması
08.01.2026 01:00 - 07:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇINAR DİBİ, 1156, CENGİZHAN, PROF.DR.MUAMMER AKSOY, 47, 36, 38, 37, 45, 43, 35, 46, AZERBAYCAN, KASIM GÜLEK, 48, KAZAKİSTAN, ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR, 40, 44, 39, 49