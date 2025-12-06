Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 6 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 6 Aralık Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şebeke Arızası
Birlik Mahallesi Ziaur Rahman Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Şebeke Arızası
Aşağı İmrahor Mahallesi Ziaur Rahman Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Şebeke Arızası
Birlik Mahallesi 499 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Şebeke Arızası
Orta İmrahor Mahallesi Orta İmrahor Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Şebeke Arızası
Yeşilkent Mahallesi Orta İmrahor Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Şebeke Arızası
Yeşilkent Mahallesi 555 Cadde bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Şebeke Arızası
Kocatepe Mahallesi Selanik Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Şebeke Arızası
Meşrutiyet Mahallesi Selanik Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Şebeke Arızası
Mimar Sinan Mahallesi 133 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Şebeke Arızası
Hilal Mahallesi Sukarno Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Şebeke Arızası
Hilal Mahallesi Rabindranath Tagore Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Şebeke Arızası
Hilal Mahallesi 697 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şebeke İyileştirme Çalışmaları
06.12.2025 00:30 - 02:30
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Cengiz Topel, Adnan Kahveci, Dişbudak, Tıp Fakültesi, Bilge Kaan, Bilgin, Yağız, Barış, Serçeli, Küçükbağcı, Bekir Pehlivan, Güzin, Vefalı, Cumhuriyet, Mavili, Çağla, Yeşildere, Karadut, Ihlamur, Ömer Seyfettin, Yaşar Doğu, Asarkaya, Adil Yalman, Sakin, Kurşuncu Ali, Kozalak, Palamut, Şahin, Sungur Orman, Osman Kurt, Taşlı Arkaç, Seyit Özgürlük, Elmadağ, Şahinkoç, Ekili, İnceoğlu, Uzungil, Ülker, Avanos, Roketçiler, Çavuş Ali, Özgür, Yorgunoğlu, Mazı, Ali Eysen, Nar, Elmas, Kazan, Konut Kur, Bıldırcın, Özbek, Kargalı, Sütlüce, Şehit Nejat Uzun, Alaylı, Ekin, Farabi, Yiğit, Ceviz, Mert, Sungur, Beş yüz on üç, Huzur, Taşlık, Çobanlı, Hüner, Akça, İbni Sina, Çağdaş, Çamlık, Köksal, Karacahasan, Aydoğan, Pancar, Soğulçak Orman, Meslek, Mimar Sinan, Cihan, Özdemir, Atlıyol, Aysun, Yasemin, Helvacı, Petir, Ahmet Dikeç, Dağ, Demet, Seyit Ahmet Kaplan, Sağlık, Hamza Öztekin, Taşçılar, Soğukpınar, Orman, Karabayır, Kuşburnu, Cansever, Ardacık, Aski Pompa İstasyonu Tatlıca, Kabadayı.
Şebeke Arızası
Üçevler Mahallesi Yenimahalle Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.