Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şebeke Arızası

Birlik Mahallesi Ziaur Rahman Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Şebeke Arızası

Aşağı İmrahor Mahallesi Ziaur Rahman Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Şebeke Arızası

Birlik Mahallesi 499 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Şebeke Arızası

Orta İmrahor Mahallesi Orta İmrahor Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Şebeke Arızası

Yeşilkent Mahallesi Orta İmrahor Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Şebeke Arızası

Yeşilkent Mahallesi 555 Cadde bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Şebeke Arızası

Kocatepe Mahallesi Selanik Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Şebeke Arızası

Meşrutiyet Mahallesi Selanik Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Şebeke Arızası

Mimar Sinan Mahallesi 133 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Şebeke Arızası

Hilal Mahallesi Sukarno Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Şebeke Arızası

Hilal Mahallesi Rabindranath Tagore Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Şebeke Arızası

Hilal Mahallesi 697 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şebeke İyileştirme Çalışmaları

06.12.2025 00:30 - 02:30

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Cengiz Topel, Adnan Kahveci, Dişbudak, Tıp Fakültesi, Bilge Kaan, Bilgin, Yağız, Barış, Serçeli, Küçükbağcı, Bekir Pehlivan, Güzin, Vefalı, Cumhuriyet, Mavili, Çağla, Yeşildere, Karadut, Ihlamur, Ömer Seyfettin, Yaşar Doğu, Asarkaya, Adil Yalman, Sakin, Kurşuncu Ali, Kozalak, Palamut, Şahin, Sungur Orman, Osman Kurt, Taşlı Arkaç, Seyit Özgürlük, Elmadağ, Şahinkoç, Ekili, İnceoğlu, Uzungil, Ülker, Avanos, Roketçiler, Çavuş Ali, Özgür, Yorgunoğlu, Mazı, Ali Eysen, Nar, Elmas, Kazan, Konut Kur, Bıldırcın, Özbek, Kargalı, Sütlüce, Şehit Nejat Uzun, Alaylı, Ekin, Farabi, Yiğit, Ceviz, Mert, Sungur, Beş yüz on üç, Huzur, Taşlık, Çobanlı, Hüner, Akça, İbni Sina, Çağdaş, Çamlık, Köksal, Karacahasan, Aydoğan, Pancar, Soğulçak Orman, Meslek, Mimar Sinan, Cihan, Özdemir, Atlıyol, Aysun, Yasemin, Helvacı, Petir, Ahmet Dikeç, Dağ, Demet, Seyit Ahmet Kaplan, Sağlık, Hamza Öztekin, Taşçılar, Soğukpınar, Orman, Karabayır, Kuşburnu, Cansever, Ardacık, Aski Pompa İstasyonu Tatlıca, Kabadayı.

Şebeke Arızası

Üçevler Mahallesi Yenimahalle Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.