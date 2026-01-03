Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4-5 OCAK

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 665, 554, 555 numaralı sokaklar ile Karataş ve 555 Caddesi etkilenecektir.

Aynı gün 5 Ocak 2026 tarihinde yine 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Divrik, 1022, Kaya, Foça, Baklavacı, Camii, Recep Demirci, Abdülhakhamit, Cepken, Dikili, Tülay, Duru, Çaykara, Alacalı, Mustafa Asım Köksal, Çağla, Buket, Bahtiyar, Şehit Suat Akıncı, Durak, Yunus Emre, Cem, Çulluk, Dökmeci, Fatih, Çekirge, Şehit Murat Azizoğlu, Kalan, Gün Sazak, Sanatoryum, Sakızadası, Çamlık, Çaldağı, Derya, Çığ, Cirit ve Çubuk sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

7 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında yapılacak şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Divrik, 1022, Kaya, Foça, Baklavacı, Camii, Recep Demirci, Abdülhakhamit, Cepken, Dikili, Tülay, Duru, Çaykara, Alacalı, Mustafa Asım Köksal, Çağla, Buket, Bahtiyar, Şehit Suat Akıncı, Durak, Yunus Emre, Cem, Çulluk, Dökmeci, Fatih, Çekirge, Şehit Murat Azizoğlu, Kalan, Gün Sazak, Sanatoryum, Sakızadası, Çamlık, Çaldağı, Derya, Çığ, Cirit ve Çubuk sokakları kesintiden etkilenecektir.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

4 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 677, 211, 202, 198, 196, 209, 205, 203, 210, Çilek, 206, Kırgızistan, 195, 204, 207, 197, 201, 200 ve 249 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 4 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar sırasında Hirabaşoğlu, Ilıca Şabanözü, Adnan Menderes, Hisar, Poyraz Küme, Genç Osman, Nizam, Beyceğiz Yolu Kuşcu, Bağ Yolu, Mehmetçik, Berat, Boy, Bacım, Selim Sırrı Tarcan, Efe, Yıldırım Beyazıt, Sürgülü, Şıhali, Altınyıldız, Kıranharmanı, Esenyurt, Karakaş, Derya, Ertem, Yunus Emre, Mareşal Fevzi Çakmak, Yükseliş, Özgesu, Adile Naşit, 13 Eylül, Tepebaşı, Türk Şerefli, Çamlık, Huzur, Fatih Sultan Han, Cumaali, Cengizhan, Atatürk, Babayakup, Sabit Salihoğlu, Gazi Mustafa Kemal, Hacı Bayram Veli, Mehmet Akif Ersoy, Burhan Demirbaş, Sarmaşık, Aşağı Yerleşim, Terminal, Hisarlıkaya, Ihlamurkent, İnönü, Merkez, Bağlum ve çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Ocak 2026 tarihinde 13.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yem Sanayii, 19 Mayıs, Gölgelikaya, Karadeniz, Menderes, Gül 1, Odabaşı, Hacı Bayram Veli, Başçavuş, Barbaros, Gökdere, Mutlu, Gür ve Eser sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Ocak 2026 tarihinde 10.30 ile 14.30 saatleri arasında Porsuk, Kesikkavak ve Emirler sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

7 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gülpınar, 540, 567/2, 548, 644, 948, 550 ve 565 numaralı sokaklar şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisinden etkilenecektir.

