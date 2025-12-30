Ankara elektrik kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlı Kesintiler
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 02 Ocak 2026, 10.00 – 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Kahramanlar, Yeni Ankara, Çifteler, Soysal, Dumlupınar, Talatpaşa
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 02 Ocak 2026, 11.30 – 14.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: 1819, 1796, 1815, 1686, Gönül, 1816
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 02 Ocak 2026, 10.00 – 11.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen sokak: 2790
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 02 Ocak 2026, 14.00 – 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Hırabaşoğlu, Ahmetadil, 499, 604/4, 568, 555 Caddesi, 569, 560, 567, 558, 559, 561, 562, 554, 555, Yukarı İmrahor Mahallesi, 565, 564, 563, 557, Orta İmrahor, 566
Anlık Kesintiler
Aşağıda yer alan kesintiler şebeke arızası nedeniyle oluşmuştur. Çalışmalar devam etmekte olup bilgiler değişiklik gösterebilir.
Birlik Mahallesi
Katar Sokak
448 Sokak
453 Sokak
431 Sokak
482 Sokak
Kahire Sokak
555 Sokak
123 Sokak
499 Sokak
1593 Sokak
467 Sokak
450 Sokak
Keklik Pınarı Mahallesi
884 Sokak
Yeşilkent Mahallesi
555 Sokak
Orta İmrahor Sokak
555 Caddesi
Yıldızevler Mahallesi
555 Sokak
Sancak Mahallesi
Kahire Sokak
538 Sokak
537 Sokak
528/1 Sokak
539 Sokak
536 Sokak
549 Sokak
526 Sokak
Konrad Adenauer Sokak
Eti Mahallesi
Tok Sokak
Toros Sokak
Emek Mahallesi
Bişkek Sokak
Şehit Meryem Yılmaztürk Sokak
Alacaatlı Mahallesi
Kaplan Sokak
Aşağı İmrahor Mahallesi
Kaplan Sokak
Orta İmrahor Mahallesi
Orta İmrahor Sokak
Çiğdem Mahallesi
1589 Sokak
Şehit Mehmet Rasih Necef Sokak
1587 Sokak
1593 Sokak
Bu bölgelerde enerjinin 30 Aralık 2025 saat 22.45'te verilmesi planlanmaktadır.
Yukarı Bahçelievler Mahallesi
67 Sokak