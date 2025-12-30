Ankara elektrik kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı Kesintiler

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 02 Ocak 2026, 10.00 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Kahramanlar, Yeni Ankara, Çifteler, Soysal, Dumlupınar, Talatpaşa

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 02 Ocak 2026, 11.30 – 14.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: 1819, 1796, 1815, 1686, Gönül, 1816

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 02 Ocak 2026, 10.00 – 11.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen sokak: 2790

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 02 Ocak 2026, 14.00 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Hırabaşoğlu, Ahmetadil, 499, 604/4, 568, 555 Caddesi, 569, 560, 567, 558, 559, 561, 562, 554, 555, Yukarı İmrahor Mahallesi, 565, 564, 563, 557, Orta İmrahor, 566

Anlık Kesintiler

Aşağıda yer alan kesintiler şebeke arızası nedeniyle oluşmuştur. Çalışmalar devam etmekte olup bilgiler değişiklik gösterebilir.

Birlik Mahallesi

Katar Sokak

448 Sokak

453 Sokak

431 Sokak

482 Sokak

Kahire Sokak

555 Sokak

123 Sokak

499 Sokak

1593 Sokak

467 Sokak

450 Sokak

Keklik Pınarı Mahallesi

884 Sokak

Yeşilkent Mahallesi

555 Sokak

Orta İmrahor Sokak

555 Caddesi

Yıldızevler Mahallesi

555 Sokak

Sancak Mahallesi

Kahire Sokak

538 Sokak

537 Sokak

528/1 Sokak

539 Sokak

536 Sokak

549 Sokak

526 Sokak

Konrad Adenauer Sokak

Eti Mahallesi

Tok Sokak

Toros Sokak

Emek Mahallesi

Bişkek Sokak

Şehit Meryem Yılmaztürk Sokak

Alacaatlı Mahallesi

Kaplan Sokak

Aşağı İmrahor Mahallesi

Kaplan Sokak

Orta İmrahor Mahallesi

Orta İmrahor Sokak

Çiğdem Mahallesi

1589 Sokak

Şehit Mehmet Rasih Necef Sokak

1587 Sokak

1593 Sokak

Bu bölgelerde enerjinin 30 Aralık 2025 saat 22.45'te verilmesi planlanmaktadır.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi

67 Sokak