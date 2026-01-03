Ankara elektrik kesintisi! 3-4 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara genelinde devam eden şebeke arızaları nedeniyle bazı ilçe, mahalle ve sokaklarda elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Çalışmalar sürmekte olup paylaşılan bilgilerde değişiklik olabilir.

Bağcılar Mahallesi Şemsettin Günaltay Sokak'ta şebeke arızası meydana gelmiştir. Elektriğin 03.01.2026 tarihinde saat 03.00'te verilmesi planlanmaktadır.

Yukarı Dikmen Mahallesi 635 Sokak'ta şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedeflenmektedir.

Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Sokak'ta şebeke arızası bulunmaktadır. Elektriğin en kısa sürede verilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Konutkent Mahallesi 3028 Sokak'ta ve Diyap Ağa Sokak'ta şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Enerjinin en kısa sürede sağlanması planlanmaktadır.

Yaşamkent Mahallesi'nde Diyap Ağa Sokak ile 3136, 3135, 3122, 3123, 3125, 3129, Mehmet Rifat Börekçi, 3132, 3131, 3130, 3124, 3127, 3118, 3055, 2939, 3114, 3119, 3133, 3134 ve 3120 sokaklarında şebeke arızası bulunmaktadır. Elektriğin en kısa sürede verilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Aziziye Mahallesi Hoşdere Sokak'ta ve Güzeltepe Mahallesi Hoşdere Sokak'ta şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Ankara'da ayrıca şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı bakım kesintileri uygulanacaktır.

03.01.2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Yayalar, Beyler, Kayabaşı, Sedat Simavi, Yeşil, Aluçdağı, Tepebaşı, Yağlıca Aluç, Dökük İçi, Yağlıca Aluç Kayabaşı, Sarıkaya, Kent, İ Melih Gökçek ve Mavi sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

03.01.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Divrik, 1022, Kaya, Foça, Baklavacı, Camii, Recep Demirci, Abdülhakhami·t, Cepken, Dikili, Tülay, Duru, Çaykara, Alacalı, Mustafa Asım Köksal, Çağla, Buket, Bahtiyar, Şehit Suat Akıncı, Durak, Yunus Emre, Cem, Çulluk, Dökmeci, Fatih, Çekirge, Şehit Murat Azizo, Kalan, Gün Sazak, Sanatoryum, Sakızadası, Çamlık, Çaldağı, Derya, Çığ, Cirit ve Çubuk sokaklarında planlı bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

05.01.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 665, 554, 555, Karataş ve 555 Cadde'de şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.01.2026 ve 07.01.2026 tarihlerinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Divrik, 1022, Kaya, Foça, Baklavacı, Camii, Recep Demirci, Abdülhakhami·t, Cepken, Dikili, Tülay, Duru, Çaykara, Alacalı, Mustafa Asım Köksal, Çağla, Buket, Bahtiyar, Şehit Suat Akıncı, Durak, Yunus Emre, Cem, Çulluk, Dökmeci, Fatih, Çekirge, Şehit Murat Azizo, Kalan, Gün Sazak, Sanatoryum, Sakızadası, Çamlık, Çaldağı, Derya, Çığ, Cirit ve Çubuk sokaklarında planlı bakım çalışmaları yapılacaktır.