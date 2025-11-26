Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara genelinde çeşitli bölgelerde şebeke arızası nedeniyle anlık elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir ve veriler değişiklik gösterebilir. Arızaların bulunduğu bölgeler aşağıda belirtilmiştir:

Birlik Mahallesi'nde 388, 458, 488, 487, 486, 459, 495 ve 448 numaralı sokaklarda; ayrıca Billur Sokak çevresinde arıza bulunmaktadır.

İlker Mahallesi'nde 786, Şehit Ersan, İlker, 791/1, 794, 788, 797, 796, 793, 791, 792, 787, 789 ve 790 numaralı sokaklarda arıza mevcuttur.

Oran Mahallesi'nde 786, Kudüs, Bakü, Zülfü Tigrel, Turan Güneş, 631, 1047 ve 629 numaralı sokaklarda arıza bulunmaktadır.

İlkbahar Mahallesi'nde 605/2 numaralı sokakta arıza görülmektedir.

Yukarı Dikmen Mahallesi'nde 605/2, Turan Güneş, Ürdün, Şehit Ali Başpınar, 658, 786, Tevfik Kış, 634, 641, 645, 646, 629, 648, Neşet Ertaş, 628, 635, 647, 639, 631, 636, 638 ve Kudüs sokaklarında arıza devam etmektedir.

Yaşamkent Mahallesi'nde 3154 numaralı sokakta arıza bulunmaktadır.

Eti Mahallesi'nde Tok ve Toros sokaklarında arıza tespit edilmiştir.

Şehit Cengiz Karaca Mahallesi'nde 1047 numaralı sokakta arıza bulunmaktadır.

Murat ve Umut mahallelerinde Billur Sokak çevresinde arıza mevcuttur.

Çankaya'da Şehit Ersan Sokak üzerinde arıza bulunmaktadır.

Keklikpınarı Mahallesi'nde 790, 900, 896/1, 929, 896/2, 928, 924, 921, 925, 923, 922, 899, 881, 926 ve 927 numaralı sokaklarda arıza bulunmaktadır.

Malazgirt Mahallesi'nde 929, 952, 1000, 992 ve 952/3 numaralı sokaklarda arıza yaşanmaktadır.

Metin Akkuş Mahallesi'nde İlker ve 780 numaralı sokaklarda arıza bulunmaktadır.

Mürsel Uluç Mahallesi'nde 780, 990, 965 ve 933 numaralı sokaklardaki arızalar üzerine çalışmalar sürmektedir.