Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler güncellemeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Aşağıdaki bölgelerde arıza bulunmaktadır ve enerji en kısa sürede verilecektir:

• Ahlatlıbel Mahallesi, 1821. Sokak

• Ahlatlıbel Mahallesi, Saltuk Buğra Sokak

• Bağcılar Mahallesi, 276. Sokak

• Beytepe Mahallesi, 1723. Sokak

• Beytepe Mahallesi, 1637. Sokak

• Alacaatlı Mahallesi, 4847. Sokak

• Beytepe Mahallesi, Dost Kent Konut Yapı Kooperatifi bölgesi

• Beytepe Mahallesi, 1699. Sokak

• Doğuş Mahallesi, Başçavuş Sokak

• Doğuş Mahallesi, Bağlayan Sokak

• Birlik Mahallesi, 463. Sokak

• Birlik Mahallesi, 381. Sokak