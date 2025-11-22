Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 23 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 23 Kasım Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aşağıda belirtilen mahalle ve sokaklarda elektrik şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle enerji kesintisi bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir ve veriler değişiklik gösterebilir. Enerji en kısa sürede tekrar sağlanacaktır. Kesinti nedeni tüm bölgelerde şebeke arızasıdır.
Üniversiteler Mahallesi
Sokaklar: 1596, Atatürk, 1613, 1634, 1637 bölümü, Bilkent On Bir, İhsan Doğramacı, 1636, 1621, 1614, 1631, 1637, 1599, 1623, 1614, 1635, 1634, 1637
Beytepe Mahallesi
Sokaklar: 1596, Yarımay, Yeniay, 1677, 1682, 1669, 1669 dört, 1673, 1671, 1669 üç, 1692, 1668, 1667, 1666, 1674, 1819, 1680, 1681, 1670, 1689, 1694, 1695, Gündönümü, 1678, 1675, 1669 iki, 1669 bir, Akyıldız, Bulutsu, Dolunay, Gökada, Göktaşı, Işık Yılı, İkizler, Beytepe Mahallesi bölümü, Kuyrukluyıldız, Mavi Ay, Beytepe Köyü Yolu, Beytepe Lodomlu Yolu, Gökkuşağı, Kayan Yıldız, Kutuplu Yıldızı, 1723, 1734, 1790, 1722, 1725, 1720, 1715, 1724, 1736, 1727, 1696, 1726, 1730, 1683, 1729, 1738, 1717, 1795, 1712, Ertuğrul Gazi, Uhud, 5704, 1710, 1716, 1718, 1728, 1731, 1733, 1737, 1744, 5524, 5577, 5576, 5584, 5585, 5595, 5600, 5602, Hafsa Sultan, Koca Yusuf, 5629, 5639, Melikşah, Piri Reis, Saltuk Buğra, Tuğrul Bey, 1637, Umut, 1816, Gönül, 1805, 1799, 1819, 1806, 1807, 1820, 1809, 1814, 1815, Bilkent Bahçe Konutları, Beytepe Mahallesi bölümü, 1811, 1812, 1810, 1803, 1790, 1793, 1802, 1644, 1804, 1794, 1796, 1800, 1797, 1801, 1808, 1795, 1637, 1686
Ahlatlıbel Mahallesi
Sokaklar: 1869, 1686
Alacaatlı Mahallesi
Sokaklar: 3343, 555 Cadde
Barbaros Mahallesi
Sokaklar: Abay Kunanbay, Buğday, Güniz, Billur, Tunalı Hilmi
Remzi Oğuz Arık Mahallesi
Sokaklar: Tunalı Hilmi, Tunus, Atatürk
Kavaklıdere Mahallesi
Sokaklar: Dikmen, Atatürk, Esat, Güfte, Tunus
Devlet Mahallesi
Sokak: Dikmen
Çamlıtepe Mahallesi
Sokak: Erdem
Fakülteler Mahallesi
Sokak: Erdem
Yeşilkent Mahallesi
Sokaklar: 565, 555 Cadde
Aşağı İmrahor Mahallesi
Sokak: 555 Cadde
Yakupabdal Mahallesi
Sokak: 555 Cadde
Kızılay bölgesi
Sokak: On Beş Temmuz Kızılay Milli İrade
Aşağı Öveçler Mahallesi
Sokaklar: Lizbon, 1320
Söğütözü Mahallesi
Sokak: On Bir
Anıttepe Mahallesi
Sokaklar: Gülseren, Turgut Reis