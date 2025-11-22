Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 23 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 23 Kasım Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aşağıda belirtilen mahalle ve sokaklarda elektrik şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle enerji kesintisi bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir ve veriler değişiklik gösterebilir. Enerji en kısa sürede tekrar sağlanacaktır. Kesinti nedeni tüm bölgelerde şebeke arızasıdır.

Üniversiteler Mahallesi

Sokaklar: 1596, Atatürk, 1613, 1634, 1637 bölümü, Bilkent On Bir, İhsan Doğramacı, 1636, 1621, 1614, 1631, 1637, 1599, 1623, 1614, 1635, 1634, 1637

Beytepe Mahallesi

Sokaklar: 1596, Yarımay, Yeniay, 1677, 1682, 1669, 1669 dört, 1673, 1671, 1669 üç, 1692, 1668, 1667, 1666, 1674, 1819, 1680, 1681, 1670, 1689, 1694, 1695, Gündönümü, 1678, 1675, 1669 iki, 1669 bir, Akyıldız, Bulutsu, Dolunay, Gökada, Göktaşı, Işık Yılı, İkizler, Beytepe Mahallesi bölümü, Kuyrukluyıldız, Mavi Ay, Beytepe Köyü Yolu, Beytepe Lodomlu Yolu, Gökkuşağı, Kayan Yıldız, Kutuplu Yıldızı, 1723, 1734, 1790, 1722, 1725, 1720, 1715, 1724, 1736, 1727, 1696, 1726, 1730, 1683, 1729, 1738, 1717, 1795, 1712, Ertuğrul Gazi, Uhud, 5704, 1710, 1716, 1718, 1728, 1731, 1733, 1737, 1744, 5524, 5577, 5576, 5584, 5585, 5595, 5600, 5602, Hafsa Sultan, Koca Yusuf, 5629, 5639, Melikşah, Piri Reis, Saltuk Buğra, Tuğrul Bey, 1637, Umut, 1816, Gönül, 1805, 1799, 1819, 1806, 1807, 1820, 1809, 1814, 1815, Bilkent Bahçe Konutları, Beytepe Mahallesi bölümü, 1811, 1812, 1810, 1803, 1790, 1793, 1802, 1644, 1804, 1794, 1796, 1800, 1797, 1801, 1808, 1795, 1637, 1686

Ahlatlıbel Mahallesi

Sokaklar: 1869, 1686

Alacaatlı Mahallesi

Sokaklar: 3343, 555 Cadde

Barbaros Mahallesi

Sokaklar: Abay Kunanbay, Buğday, Güniz, Billur, Tunalı Hilmi

Remzi Oğuz Arık Mahallesi

Sokaklar: Tunalı Hilmi, Tunus, Atatürk

Kavaklıdere Mahallesi

Sokaklar: Dikmen, Atatürk, Esat, Güfte, Tunus

Devlet Mahallesi

Sokak: Dikmen

Çamlıtepe Mahallesi

Sokak: Erdem

Fakülteler Mahallesi

Sokak: Erdem

Yeşilkent Mahallesi

Sokaklar: 565, 555 Cadde

Aşağı İmrahor Mahallesi

Sokak: 555 Cadde

Yakupabdal Mahallesi

Sokak: 555 Cadde

Kızılay bölgesi

Sokak: On Beş Temmuz Kızılay Milli İrade

Aşağı Öveçler Mahallesi

Sokaklar: Lizbon, 1320

Söğütözü Mahallesi

Sokak: On Bir

Anıttepe Mahallesi

Sokaklar: Gülseren, Turgut Reis

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
